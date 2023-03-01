Владислав Третьяк: «Главная задача – выполнить указания Путина, чтобы как можно больше людей занимались спортом»
Владислав Третьяк высказался о турнире с участием России, который пройдет в Казахстане.
Президент ФХР поделился мыслями в рамках форума «Мы вместе. Спорт».
«Наша самая главная задача – выполнить указания президента страны, чтобы как можно больше людей занимались спортом в России.
Весь форум посвящен нашему импортозамещению, программам подготовки спортсменов. Был отчет министра спорта о том, что происходит сейчас, что нам делать дальше, как расходовать бюджет и какие соревнования проводить.
Что касается турнира с участием сборной России, который должен пройти в мае, расписание уже готово, скоро мы о нем объявим. Министр заявил, что мы должны поддерживать международные связи в нынешней обстановке, контактировать с дружественными странами, что Федерация хоккея России и делает», – заявил президент ФХР.
Уважай классику!)
Солнце всходит и заходит по веленью моему
Все на свете происходит по веленью твоему
Птица по небу летает по веленью моему
В поле хлеб произрастает по веленью твоему
По веленью, по веленью, по веленью твоему!
Аты-баты, аты-баты по веленью моему
На войну идут солдаты по веленью твоему
Гром гремит, земля трясется по веленью моему
Даже курица несется по веленью твоему
По веленью моему!
По веленью, по веленью, по веленью твоему!
(С) по щучьему велению.