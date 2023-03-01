Владислав Третьяк: «Главная задача – выполнить указания Путина, чтобы как можно больше людей занимались спортом»

высказался о турнире с участием России, который пройдет в Казахстане.

Президент ФХР поделился мыслями в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

«Наша самая главная задача – выполнить указания президента страны, чтобы как можно больше людей занимались спортом в России.

Весь форум посвящен нашему импортозамещению, программам подготовки спортсменов. Был отчет министра спорта о том, что происходит сейчас, что нам делать дальше, как расходовать бюджет и какие соревнования проводить.

Что касается турнира с участием сборной России, который должен пройти в мае, расписание уже готово, скоро мы о нем объявим. Министр заявил, что мы должны поддерживать международные связи в нынешней обстановке, контактировать с дружественными странами, что Федерация хоккея России и делает», – заявил президент .