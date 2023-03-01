Владислав Третьяк: «Главная задача – выполнить указания Путина, чтобы как можно больше людей занимались спортом»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Владимир Путин календарь Политика Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк высказался о турнире с участием России, который пройдет в Казахстане.

Президент ФХР поделился мыслями в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

«Наша самая главная задача – выполнить указания президента страны, чтобы как можно больше людей занимались спортом в России.

Весь форум посвящен нашему импортозамещению, программам подготовки спортсменов. Был отчет министра спорта о том, что происходит сейчас, что нам делать дальше, как расходовать бюджет и какие соревнования проводить.

Что касается турнира с участием сборной России, который должен пройти в мае, расписание уже готово, скоро мы о нем объявим. Министр заявил, что мы должны поддерживать международные связи в нынешней обстановке, контактировать с дружественными странами, что Федерация хоккея России и делает», – заявил президент ФХР.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петроград
Ответ YOKODZUMA
А кто не хочет - тому штраф
Отключим газ.
Уважай классику!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
Ответ Melnikov1968
Не понимаю, каким образом занятия спортом конкретного человека, связано с президентом? И как это поручение выполняется? Специально обученные люди ходят по квартирам и убеждают граждан заниматься ФК и спортом?
Владик старается показать, что он системный и нализывает как может
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Регион-36
Уже не смешно.
Солнце всходит и заходит по веленью моему
Все на свете происходит по веленью твоему
Птица по небу летает по веленью моему
В поле хлеб произрастает по веленью твоему
По веленью, по веленью, по веленью твоему!

Аты-баты, аты-баты по веленью моему
На войну идут солдаты по веленью твоему
Гром гремит, земля трясется по веленью моему
Даже курица несется по веленью твоему
По веленью моему!
По веленью, по веленью, по веленью твоему!
(С) по щучьему велению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YOKODZUMA
Ответ Melnikov1968
Не понимаю, каким образом занятия спортом конкретного человека, связано с президентом? И как это поручение выполняется? Специально обученные люди ходят по квартирам и убеждают граждан заниматься ФК и спортом?
А кто не хочет - тому штраф
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pele_kan
Ответ Yndestad
Предлагаю принуждать. Заходит омон в ТЦ и бьет дубинками всех, кто не приседает. Всё, спортивная страна готова
кто не присел - тот на 15 суток присел
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YOKODZUMA
Ответ Yndestad
Предлагаю принуждать. Заходит омон в ТЦ и бьет дубинками всех, кто не приседает. Всё, спортивная страна готова
И ку не делает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*Василёк*
Сделайте занятия спортом бесплатным и проблема решится сама собой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
$-AGROHIM-$
зп детского тренера 15-20 тысяч (не в Москве)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Не понимаю, каким образом занятия спортом конкретного человека, связано с президентом? И как это поручение выполняется? Специально обученные люди ходят по квартирам и убеждают граждан заниматься ФК и спортом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алар
Без указания Путина спортом в России заниматься никто не будет? Вот же лизоблюд!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silky Mitts
Спортом занимась, раз-два
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ROS#
Ответ vvl
Третьяк в хоккее ноль, опять ждёт указаний Путина. Без путина нет хоккея. И постеле с женой,Третьяк ждёт указаний Путина.
В постели с женой у Третьяка ещё с молоду есть заместитель. Третьяк стоит только в воротах- слова его жены ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
исянов
люди будут заниматься спортом и без всяких указаний путина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iv110
Когда уже дедушка на пенсию уйдет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vvl
Третьяк в хоккее ноль, опять ждёт указаний Путина. Без путина нет хоккея. И постеле с женой,Третьяк ждёт указаний Путина.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yndestad
Предлагаю принуждать. Заходит омон в ТЦ и бьет дубинками всех, кто не приседает. Всё, спортивная страна готова
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Поэтому ждите новых бездарных сыновей и внуков в составах команд второй половины таблицы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mataradzhi@icloud.com
Везде этот Путин. У нас без него вообще ничего не происходит ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
"Главная задача – выполнить указания Путина" - спасибо, Владислав, дальше продолжать не нужно.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
valeran61
Часть после запятой в принципе не нужна, и так достаточно, чтобы лизнуть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Green
Уметь уклоняться от минометного обстрела в окопе)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Хорошо хоть указание поступило. А без этого спортивные федерации вообще не понимали - чем же им заниматься?..
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
voroninboris
причем танковым биатлоном
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Правильно! Всех на переподготовку!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Guingm
Местов доступных нет,передайте президенту.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий