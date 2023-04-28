Вайсфельд о переговорах с «Авангардом»: «Так и не понял, чего они хотят. Может, это гениальные ребята и что-то такое сделают. Без сарказма говорю»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд остался в недоумении после переговоров с «Авангардом».

Омский клуб рассматривал кандидатуру Вайсфельда на должность генерального менеджера. В итоге назначение не состоялось. 

«Пока я с ними общался, я так и не понял, чего они хотят. Я не говорю, плохие они или хорошие. Я просто не понимаю, что у них там в голове.

Может быть, они такие гениальные ребята и что-то такое сейчас сделают. Это я без всякого сарказма говорю.

Но вот то, что они делают сейчас, мне просто непонятно», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

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4 комментария

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Ыжык
Ну люди поняли что с этим товарищем лучше дела не иметь. Оно и к лучшему
+12
-6
+6
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цэсемьэр
там - там -там
ну зачем дословно записывать? можно и упустить слова-паразиты
+3
-1
+2
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RusSh
В СЮ от него толку не было. Так что пусть Авангард не переживает. Лучше вон Гусеву накините.)))
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0
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