Вайсфельд о переговорах с «Авангардом»: «Так и не понял, чего они хотят. Может, это гениальные ребята и что-то такое сделают. Без сарказма говорю»

Леонид Вайсфельд остался в недоумении после переговоров с «Авангардом».

Омский клуб рассматривал кандидатуру на должность генерального менеджера. В итоге назначение не состоялось.

«Пока я с ними общался, я так и не понял, чего они хотят. Я не говорю, плохие они или хорошие. Я просто не понимаю, что у них там в голове.

Может быть, они такие гениальные ребята и что-то такое сейчас сделают. Это я без всякого сарказма говорю.

Но вот то, что они делают сейчас, мне просто непонятно», – сказал бывший генменеджер клубов .