Вайсфельд о переговорах с «Авангардом»: «Так и не понял, чего они хотят. Может, это гениальные ребята и что-то такое сделают. Без сарказма говорю»
Леонид Вайсфельд остался в недоумении после переговоров с «Авангардом».
Омский клуб рассматривал кандидатуру Вайсфельда на должность генерального менеджера. В итоге назначение не состоялось.
«Пока я с ними общался, я так и не понял, чего они хотят. Я не говорю, плохие они или хорошие. Я просто не понимаю, что у них там в голове.
Может быть, они такие гениальные ребята и что-то такое сейчас сделают. Это я без всякого сарказма говорю.
Но вот то, что они делают сейчас, мне просто непонятно», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
ну зачем дословно записывать? можно и упустить слова-паразиты