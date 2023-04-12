Зислис о новом генменеджере для «Авангарда»: «Сложно понять, чего хочет Крылов и зачем было мурыжить Вайсфельда. Еще и Хабибулин ведет странную игру»

Михаил Зислис считает, что «Авангард» долго ищет генменеджера из-за Александра Крылова.

Ранее стало известно, что Рашид Хабибулин, сейчас исполняющий эти обязанности, не будет занимать данную должность в следующем сезоне.

«Растянувшаяся на многие месяцы история с поиском нового генерального менеджера объясняется позицией Крылова. Вот только сложно понять, чего он хочет и зачем было столько времени мурыжить .

О том, как вообще происходит подбор кандидатов, можно рассказать интересные истории, от которых захочется смеяться. Сейчас, например, некоторые источники сватают на этот пост Евгения Забугу. Он занимает в клубе должность директора по спортивно-правовым вопросам. И, как и Алексей Волков, тоже бывший вратарь. Кто, откуда, почему – вопросов хочется задать множество.

Еще и Рашид Хабибулин, исполняющий обязанности генерального менеджера, никуда не делся. Он ведет странную игру, договариваясь на будущий год с хоккеистами по собственному уразумению, но в любой момент снова готов уйти на второй план и ни за что не отвечать. Для клуба, позиционирующего себя как самый-самый по всем направлениям, картина диковинная.

Ставшее ошибочным назначение Рябыкина, внезапный уход генерального менеджера Алексея Волкова, активное вмешательство в селекционные процессы – это все дело рук .

И если его справедливо хвалят за достижения (титул, постройка новой арены, запуск академии), то и о неудачных решениях нельзя забывать. В системе, где все зависит от позиции первого лица, иначе быть не может», – написал журналист « » в своем материале.

Рашид Хабибулин о поиске нового генменеджера «Авангарда»: «Работа ведется. Обсуждалась кандидатура Вайсфельда. Не знаю, чем история закончилась»