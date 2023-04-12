Зислис о новом генменеджере для «Авангарда»: «Сложно понять, чего хочет Крылов и зачем было мурыжить Вайсфельда. Еще и Хабибулин ведет странную игру»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд Рашид Хабибулин КХЛ Михаил Зислис Спорт-Экспресс Александр Крылов Хоккей

Михаил Зислис считает, что &laquo;Авангард&raquo; долго ищет генменеджера из-за Александра Крылова.

Ранее стало известно, что Рашид Хабибулин, сейчас исполняющий эти обязанности, не будет занимать данную должность в следующем сезоне. 

«Растянувшаяся на многие месяцы история с поиском нового генерального менеджера объясняется позицией Крылова. Вот только сложно понять, чего он хочет и зачем было столько времени мурыжить Леонида Вайсфельда.

О том, как вообще происходит подбор кандидатов, можно рассказать интересные истории, от которых захочется смеяться. Сейчас, например, некоторые источники сватают на этот пост Евгения Забугу. Он занимает в клубе должность директора по спортивно-правовым вопросам. И, как и Алексей Волков, тоже бывший вратарь. Кто, откуда, почему – вопросов хочется задать множество.

Еще и Рашид Хабибулин, исполняющий обязанности генерального менеджера, никуда не делся. Он ведет странную игру, договариваясь на будущий год с хоккеистами по собственному уразумению, но в любой момент снова готов уйти на второй план и ни за что не отвечать. Для клуба, позиционирующего себя как самый-самый по всем направлениям, картина диковинная.

Ставшее ошибочным назначение Рябыкина, внезапный уход генерального менеджера Алексея Волкова, активное вмешательство в селекционные процессы – это все дело рук Крылова.

И если его справедливо хвалят за достижения (титул, постройка новой арены, запуск академии), то и о неудачных решениях нельзя забывать. В системе, где все зависит от позиции первого лица, иначе быть не может», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем материале. 

Рашид Хабибулин о поиске нового генменеджера «Авангарда»: «Работа ведется. Обсуждалась кандидатура Вайсфельда. Не знаю, чем история закончилась»

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7 комментариев

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Ястреб
Ответ Евгений Мешков
да уже генменеджера надо искать на сезон 24-25, у ГМа в России вся работа как раз в марте-апреле.
На сезон 23-24
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Ястреб
С приходом Крылова новая Арена, пожалуй лучшая в Европе, 2 финала - серебро, Кубок Гагарина и бронза.
Лично меня все устраивает 💪👍👏
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Angryslon
🤡 из СЭ и по совместительству глop Трактора всё никак не угомонится, всё ему Авангард покоя не даёт.
Во-первых, какое тебе дело, мишутка, до происходящего в Авангарде. А во-вторых, не нужно свою бредятину разглашать и выдавать её за истину!
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Евгений Мешков
да уже генменеджера надо искать на сезон 24-25, у ГМа в России вся работа как раз в марте-апреле.
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Pitts
Лебедь, Рак и Щука
(С) Крылов
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Александр Невский
Почему только Авангарда обсуждают , как бы там ни было Авангард так же будет играть в финале востока и все забудут что говорит Зислис .
+2
-4
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Алар
Барин тешится!
+7
-1
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