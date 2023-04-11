Рашид Хабибулин о поиске нового генменеджера «Авангарда»: «Работа ведется. Обсуждалась кандидатура Вайсфельда. Не знаю, чем история закончилась»

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал о поисках своего преемника.

Ранее стало известно, что он сам не намерен оставаться в этой должности.

«Работа ведется. Обсуждалась кандидатура . К сожалению, не знаю, чем эта вся история закончилась. В том, что я не останусь на следующий сезон, нет ничего удивительного.

Когда приходил на должность, то была оговорка, что я прихожу временно и помогаю сформировать команду на следующий сезон. Чисто физически не могу проводить подавляющую часть времени в Омске и исполнять обязанности генерального менеджера.

У нас был разговор с Крыловым, что пока идет трансферная кампания, то ею будем заниматься я и сотрудник клуба Евгений Забуга», – сказал Хабибулин.