Александр Кожевников поделился ожиданиями от шестого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

«Во всех матчах упорная борьба и мало шайб. Шестая игра не будет исключением, если никто не посыплется. Для меня ЦСКА – « » – один из лучших финалов за последние годы.

Казанцы молодцы. Нужно было выиграть – выиграли, терпели весь пятый матч. У ЦСКА главная мотивация – взять второй год подряд и сделать это перед своими болельщиками. До этого они, по-моему, выигрывали всегда на выезде.

Будет сложно, Казань будет зубами шайбу выгрызать, пластаться на льду», – сказал двукратный олимпийский чемпион.