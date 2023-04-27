Александр Кожевников: «ЦСКА – «Ак Барс» – один из лучших финалов за последние годы. Во всех матчах упорная борьба и мало шайб, 6-я игра не будет исключением»
Александр Кожевников поделился ожиданиями от шестого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».
«Во всех матчах упорная борьба и мало шайб. Шестая игра не будет исключением, если никто не посыплется. Для меня ЦСКА – «Ак Барс» – один из лучших финалов за последние годы.
Казанцы молодцы. Нужно было выиграть – выиграли, терпели весь пятый матч. У ЦСКА главная мотивация – взять второй год подряд Кубок и сделать это перед своими болельщиками. До этого они, по-моему, выигрывали всегда на выезде.
Будет сложно, Казань будет зубами шайбу выгрызать, пластаться на льду», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Все три матча закончились со счетом 6-5.
Но, по логике Кожевникова, этот финал проходил без борьбы и был неинтересен.