Александр Кожевников: «ЦСКА – «Ак Барс» – один из лучших финалов за последние годы. Во всех матчах упорная борьба и мало шайб, 6-я игра не будет исключением»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников поделился ожиданиями от шестого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

«Во всех матчах упорная борьба и мало шайб. Шестая игра не будет исключением, если никто не посыплется. Для меня ЦСКА – «Ак Барс» – один из лучших финалов за последние годы. 

Казанцы молодцы. Нужно было выиграть – выиграли, терпели весь пятый матч. У ЦСКА главная мотивация – взять второй год подряд Кубок и сделать это перед своими болельщиками. До этого они, по-моему, выигрывали всегда на выезде. 

Будет сложно, Казань будет зубами шайбу выгрызать, пластаться на льду», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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4 комментария

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Savardus
Одним из лучших хоккейных финалов в истории общепризнано является финал кубка Канады 1987 года.

Все три матча закончились со счетом 6-5.

Но, по логике Кожевникова, этот финал проходил без борьбы и был неинтересен.
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Жесткий Костас
Барсы забьют 4 года сухих!
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Владимир Гришин
Ответ Savardus
Одним из лучших хоккейных финалов в истории общепризнано является финал кубка Канады 1987 года. Все три матча закончились со счетом 6-5. Но, по логике Кожевникова, этот финал проходил без борьбы и был неинтересен.
Думаю, что определение "за последние годы" плохо подходит для 1987 года. Да и возможно имелись ввиду финалы именно КХЛ, без конкретики тут не понять. Если брать только кубок Гагарина, то тут мне сложно не согласиться - финал что надо!
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