Величкин о потолке зарплат: «Раньше это не спорт был, а казино. Теперь в команду не могут пригласить 10 звезд, поэтому такая упорная борьба»

Теги Ак Барс Авангард Сибирь Нефтехимик Геннадий Величкин КХЛ потолок зарплат Хоккей

Геннадий Величкин высказался о влиянии потолка зарплат на игру клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Выделю две вещи из прошедшей регулярки, да и плей-офф. Позитивная составляющая – это то, что почти все команды подравнялись. Значит, потолок зарплат работает. Каждый может обыграть каждого.

На Востоке что-то сумасшедшее было, вспомните «Сибирь» на первом месте. Раньше всегда одна четверка была, а по сезону ни Омск, ни «Ак Барс» ровно не шли, и почти больше половины игр они были за пределами этой четверки. В итоге «Ак Барс» в концовке прибавил, выиграл Восток и дошел до финала. «Нефтехимик» понравился, да в целом все команды. 

Теперь из-за потолка не могут пригласить десять звезд в команду, а условно пять, поэтому и такая борьба упорная. Раньше это не спорт был, а казино. Кто-то тратит миллиарды на клуб и трансферы, а другие и несколько миллионов не могут позволить. Значит, в следующем году будет еще интереснее», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Величкин.

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1 комментарий

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Кеша
Все могут . Кого не могут пригласят условный Сочи , а потом обменяют .
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