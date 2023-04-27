Величкин о потолке зарплат: «Раньше это не спорт был, а казино. Теперь в команду не могут пригласить 10 звезд, поэтому такая упорная борьба»

Геннадий Величкин высказался о влиянии потолка зарплат на игру клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Выделю две вещи из прошедшей регулярки, да и плей-офф. Позитивная составляющая – это то, что почти все команды подравнялись. Значит, потолок зарплат работает. Каждый может обыграть каждого.

На Востоке что-то сумасшедшее было, вспомните « » на первом месте. Раньше всегда одна четверка была, а по сезону ни Омск, ни « » ровно не шли, и почти больше половины игр они были за пределами этой четверки. В итоге «Ак Барс» в концовке прибавил, выиграл Восток и дошел до финала. « » понравился, да в целом все команды.

Теперь из-за потолка не могут пригласить десять звезд в команду, а условно пять, поэтому и такая борьба упорная. Раньше это не спорт был, а казино. Кто-то тратит миллиарды на клуб и трансферы, а другие и несколько миллионов не могут позволить. Значит, в следующем году будет еще интереснее», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Величкин.