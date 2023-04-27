Алексей Терещенко: «Радует, что «Ак Барс» так преобразился после прихода Билялетдинова. Хотелось бы увидеть семиматчевую серию с ЦСКА»

Алексей Терещенко поделился мыслями о финале Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (3-2).

– Шансы в шестом матче серии у и «Ак Барса» одинаковые, хотелось бы, конечно, увидеть семиматчевую серию. Команды показывают очень хороший, достойный и качественный хоккей.

– Какая команда вам больше симпатизирует по этой серии?

– Все ребята показывают классную игру. Радует, конечно, что «Ак Барс» так преобразился после прихода и сейчас может побороться за победу в Кубке Гагарина, – сказал трехкратный чемпион мира.