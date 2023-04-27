Алексей Терещенко: «Радует, что «Ак Барс» так преобразился после прихода Билялетдинова. Хотелось бы увидеть семиматчевую серию с ЦСКА»

Теги Ак Барс ЦСКА Алексей Терещенко Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко поделился мыслями о финале Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (3-2).

– Шансы в шестом матче серии у ЦСКА и «Ак Барса» одинаковые, хотелось бы, конечно, увидеть семиматчевую серию. Команды показывают очень хороший, достойный и качественный хоккей.

– Какая команда вам больше симпатизирует по этой серии?

– Все ребята показывают классную игру. Радует, конечно, что «Ак Барс» так преобразился после прихода Билялетдинова и сейчас может побороться за победу в Кубке Гагарина, – сказал трехкратный чемпион мира.

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1 комментарий

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позор не адекватам
Будучи болельщиком Салавата Юлаева, хочу констатировать факт, что в финале две достойные команды!
Блин, когда же наше руководство клуба у нас начнет грамотно/профессионально работать🤦🏻‍♂️
В данном финале желаю победы сильнейшей команде, обе хороши!
Финал очень достойный!!!
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