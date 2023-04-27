Фонд оплаты труда СКА составил 3,22 млрд рублей в 2022-м, «Ак Барса» – 2,04 млрд, «Динамо» – около 400 млн (Metaratings)

Теги Ак Барс СКА бизнес КХЛ Динамо деньги потолок зарплат Хоккей

Фонд оплаты труда СКА в 2022 году составил 3,22 млрд рублей, «Ак Барса» – 2,04 млрд.

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на финансовые документы клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

18 из 19 российских клубов лиги раскрыли финансовые отчетности за 2022 год, исключением стал ЦСКА. 10 команд указали фонды оплаты труда.

Наибольшее сокращение показало «Динамо». Зарплаты всех работников клуба в 2022 году составили около 400 млн рублей – это на 1,1 млрд меньше, чем в 2021 году. Отмечается, что вероятнее всего это связано с уходом из клуба нескольких хоккеистов, в том числе Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. 

У СКА самый большой доход среди клубов КХЛ в 2022-м – 6,49 млрд рублей, «Ак Барс» – 2-й, «Локомотив» – 3-й. Убыток 18 российских команд – 76 млн (Metaratings)

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6 комментариев

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Rialto
900 млн. зп игроков, лярд зп ромки, ещё лярд зп десятков его помощников, куда ещё 300 тыщ дели?
+8
-1
+7
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Волк16
у ЦСКА похоже больше даже чем у СКА!!! в футболе админресурс за Зенит, в хоккее ЦСКА!!! это очень плохо
+5
-3
+2
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Олег
Ответ Rialto
900 млн. зп игроков, лярд зп ромки, ещё лярд зп десятков его помощников, куда ещё 300 тыщ дели?
Куда ещё 300 тыщ дели падлы!🤣🤣🤣
+3
-1
+2
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MaaRek
А какое право ЦСКА имеет не раскрывать информацию о доходах и расходах, они что особенные?
+2
-2
0
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Rialto
Ответ MaaRek
А какое право ЦСКА имеет не раскрывать информацию о доходах и расходах, они что особенные?
До 30 апреля нужно декларацию подать, ещё есть время.
+1
-1
0
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