Фонд оплаты труда СКА составил 3,22 млрд рублей в 2022-м, «Ак Барса» – 2,04 млрд, «Динамо» – около 400 млн (Metaratings)

Фонд оплаты труда СКА в 2022 году составил 3,22 млрд рублей, «Ак Барса» – 2,04 млрд.

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на финансовые документы клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

18 из 19 российских клубов лиги раскрыли финансовые отчетности за 2022 год, исключением стал ЦСКА. 10 команд указали фонды оплаты труда.

Наибольшее сокращение показало « ». Зарплаты всех работников клуба в 2022 году составили около 400 млн рублей – это на 1,1 млрд меньше, чем в 2021 году. Отмечается, что вероятнее всего это связано с уходом из клуба нескольких хоккеистов, в том числе Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.

У СКА самый большой доход среди клубов КХЛ в 2022-м – 6,49 млрд рублей, «Ак Барс» – 2-й, «Локомотив» – 3-й. Убыток 18 российских команд – 76 млн (Metaratings)