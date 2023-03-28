Величкин о Воробьеве: «Перестал брать трубку и вообще со мной разговаривать. Пару раз заходил в клуб, видел его мельком – куда-то убегал по коридорам»

заявил, что тренер «Металлурга» перестал с ним разговаривать.

– Не понимаю, почему Воробьев от вас теперь бегает.

– Я ровно к этому отношусь. Но это его право. Бывает неприятно иногда.

Но я ему сначала звонил, поздравлял с победами. А он потом в одно время перестал брать трубку и вообще со мной разговаривать.

Пару раз заходил в клуб, видел его мельком – Воробьев куда-то убегал по коридорам. Так же, как и . Хотя я к ним со всей душой.

Казалось бы, воспользуйтесь моим опытом. Я же бесплатно готов рассказывать.

Потому что это мой город, моя родная команда. Я присутствовал при ее родах. Как я могу ее бросить? – сказал бывший вице-президент « ».