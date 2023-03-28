Величкин о Воробьеве: «Перестал брать трубку и вообще со мной разговаривать. Пару раз заходил в клуб, видел его мельком – куда-то убегал по коридорам»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Геннадий Величкин КХЛ Матч ТВ Сергей Ласьков Хоккей

Геннадий Величкин заявил, что тренер «Металлурга» Илья Воробьев перестал с ним разговаривать.

– Не понимаю, почему Воробьев от вас теперь бегает.

– Я ровно к этому отношусь. Но это его право. Бывает неприятно иногда.

Но я ему сначала звонил, поздравлял с победами. А он потом в одно время перестал брать трубку и вообще со мной разговаривать.

Пару раз заходил в клуб, видел его мельком – Воробьев куда-то убегал по коридорам. Так же, как и Сергей Ласьков. Хотя я к ним со всей душой.

Казалось бы, воспользуйтесь моим опытом. Я же бесплатно готов рассказывать.

Потому что это мой город, моя родная команда. Я присутствовал при ее родах. Как я могу ее бросить? – сказал бывший вице-президент «Металлурга».

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5 комментариев

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Максим Катебо
Представляю эту картину…Илья видит Иваныча и просто бежит куда попало))) ну такие сказки…
+1
0
+1
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Сергей Орлов
Ответ крок 58
Ну Гену то послушать можно было! Почему нет??)
О чём? Как швырять миллионы налево направо?
0
0
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Vadoniy
Взрослые люди между собой такое могут говорить без стёба?
+2
0
+2
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крок 58
Ну Гену то послушать можно было!
Почему нет??)
0
0
0
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Болельщик МГ
Акушер блин
0
0
0
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