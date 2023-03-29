Величкин о «Металлурге»: «Нельзя ставить во главе любого человека с опытом руководителя на автозаводе, комбинате или банке»

Теги Металлург Мг Виктор Рашников Геннадий Величкин КХЛ Йозеф Яндач Матч ТВ Сергей Ласьков Хоккей

Геннадий Величкин считает, что «Металлург» не должен брать управленцев без опыта в хоккее.

– Сейчас нельзя поставить во главе «Магнитки» любого человека с опытом руководителя на автозаводе, комбинате или банке. Брось этого топ-менеджера на спорт высших достижений – и что, он начнет работать как часы? Это неправда.

– Говорят, что в понедельник уволили Ласькова (был заместителем гендиректора ММК по производству – прим. Sports.ru). То есть «Металлург» на перепутье.

– Когда я ушел, на мое место в клубе взяли двух человек – Ласькова и Сергея Гомоляко. Я один справлялся со всем. Может быть, плохо в последние годы. Потому что ситуация так складывалась. Было много нюансов.

Главной ошибкой было то, что мы не совсем разобрались с Яндачем. Он начал влезать в мои дела, напрямую общаться с шефом. Я предлагал резкое сокращение контрактов, делать ставку на молодежь из фарм-клуба. Но Яндач категорически отказывался, и каким-то образом он убедил в этом шефа. Мол, нам не сокращение нужно, а хорошие игроки.

Я отвечал, что бюджет дали не такой. Яндач настаивал: все нормально, я договорился. Ну а я дал слабину и пошел у Яндача на поводу. Это была самая большая ошибка, – сказал бывший вице-президент «Металлурга».

Геннадий Величкин хочет вернуться к работе в хоккее: «Силы есть, я чересчур отдохнул. Готов к любому предложению из любого места России» 

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3 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Космический Котик
Ой, вылез. Второй день уже вещает в эфире)) Интересно, сколько заплатил, чтобы вылезти в паблик из небытия? "Заметьте меня, заметьте меня!" ))
Он дал интервью одно, второй день спортс его публикует по частям
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Космический Котик
Ой, вылез. Второй день уже вещает в эфире)) Интересно, сколько заплатил, чтобы вылезти в паблик из небытия? "Заметьте меня, заметьте меня!" ))
+1
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PredsFan
Началось стенание. Все плохие, я граф Монте-Кристо. Шило в мешке не утаить, все прекрасно знают о системе откатов и о том, кто именно контракты баснословные начал раздавать. Яковлеву 120 за сезон, Кулёмину 250. Всё это Яндач делал, конечно же. Ласькова позвали, чтобы он порядок в контрактах и финансах навёл, он человек беспристрастный, быстро прикрыл лавочку с халявными деньгами и оптимизировал затраты. А работой с подбором хоккеистов сначала ИПВ занимался, потом Гомоляко привлекли. Снова к кормушке захотел ГИВ, цену себе набивает.
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