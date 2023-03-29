Величкин о «Металлурге»: «Нельзя ставить во главе любого человека с опытом руководителя на автозаводе, комбинате или банке»

Геннадий Величкин считает, что «Металлург» не должен брать управленцев без опыта в хоккее.

– Сейчас нельзя поставить во главе «Магнитки» любого человека с опытом руководителя на автозаводе, комбинате или банке. Брось этого топ-менеджера на спорт высших достижений – и что, он начнет работать как часы? Это неправда.

– Говорят, что в понедельник уволили (был заместителем гендиректора ММК по производству – прим. Sports.ru). То есть «Металлург» на перепутье.

– Когда я ушел, на мое место в клубе взяли двух человек – Ласькова и Сергея Гомоляко. Я один справлялся со всем. Может быть, плохо в последние годы. Потому что ситуация так складывалась. Было много нюансов.

Главной ошибкой было то, что мы не совсем разобрались с . Он начал влезать в мои дела, напрямую общаться с шефом. Я предлагал резкое сокращение контрактов, делать ставку на молодежь из фарм-клуба. Но Яндач категорически отказывался, и каким-то образом он убедил в этом шефа. Мол, нам не сокращение нужно, а хорошие игроки.

Я отвечал, что бюджет дали не такой. Яндач настаивал: все нормально, я договорился. Ну а я дал слабину и пошел у Яндача на поводу. Это была самая большая ошибка, – сказал бывший вице-президент « ».

Геннадий Величкин хочет вернуться к работе в хоккее: «Силы есть, я чересчур отдохнул. Готов к любому предложению из любого места России»