Ротенберг о «России 25»: «Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, море эмоций и позитива!»

Роман Ротенберг рассказал о тренировке сборной «России 25».

«Сегодня утром провели собрание. Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, получили море эмоций и позитива от первого льда сборной!



Занимались в таком составе:

Группа 1

Вратари: Серебряков, Исаев;

Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин;

Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков;

Красные: Камалов – Пашнин, Лихачев – Воробьев – Порядин;

Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили – Зинченко – Яремчук.



Группа 2

Вратари: Николаев, Иванов;

Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилев – Кара;

Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.