Ротенберг о «России 25»: «Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, море эмоций и позитива!»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о тренировке сборной «России 25».

«Сегодня утром провели собрание. Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, получили море эмоций и позитива от первого льда сборной!

Занимались в таком составе:

Группа 1

Вратари: Серебряков, Исаев;

Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин;

Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков;

Красные: Камалов – Пашнин, Лихачев – Воробьев – Порядин;

Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили – Зинченко – Яремчук.

Группа 2

Вратари: Николаев, Иванов;

Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилев – Кара;

Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Он кроме слова "система" еще какие-нибудь слова знает?
+6
0
+6
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Rialto
Ответ Ебздрогыч
Он кроме слова "система" еще какие-нибудь слова знает?
Спасибо Миллеру)
+3
0
+3
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Олег
Ответ Ебздрогыч
Он кроме слова "система" еще какие-нибудь слова знает?
Знает, нефть и газ 🤣😂😅
+2
0
+2
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k0ks
SISTEMA!!!
+1
0
+1
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ГЕНПЛАН
Ему пионервожатым в лагере, годах в 70-х))
0
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