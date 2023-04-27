Ротенберг о «России 25»: «Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, море эмоций и позитива!»
Роман Ротенберг рассказал о тренировке сборной «России 25».
«Сегодня утром провели собрание. Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, получили море эмоций и позитива от первого льда сборной!
Занимались в таком составе:
Группа 1
Вратари: Серебряков, Исаев;
Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин;
Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков;
Красные: Камалов – Пашнин, Лихачев – Воробьев – Порядин;
Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили – Зинченко – Яремчук.
Группа 2
Вратари: Николаев, Иванов;
Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилев – Кара;
Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.
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