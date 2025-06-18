Зарплата Вишневского – 20 млн рублей в год по новому контракту со «Спартаком» (Михаил Зислис)

Дмитрий Вишневский заработает 20 млн рублей в год по контракту со «Спартаком».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис . Сегодня стало известно, что московский клуб и 35-летний защитник продлили соглашение на 1 сезон.

В сезоне-2024/25 в активе Вишневского 63 матча и 26 (6+20) очков в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «-1». В плей-офф защитник сделал 3 передачи в 8 играх при полезности «+4».