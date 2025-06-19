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  • Нестеренко подписал односторонний контракт с «Анахаймом» на два года. Форвард набрал 6 очков в НХЛ в прошлом сезоне, 34 балла – в АХЛ
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Нестеренко подписал односторонний контракт с «Анахаймом» на два года. Форвард набрал 6 очков в НХЛ в прошлом сезоне, 34 балла – в АХЛ

«Анахайм» и Никита Нестеренко продлили соглашение.

23-летний нападающий подписал новый контракт с клубом на два года.

Соглашение является односторонним. Зарплата хоккеиста составит 787,5 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне Никита Нестеренко набрал 6 (4+2) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В АХЛ форвард сыграл 50 игр в регулярном чемпионате за «Сан-Диего Гуллз» и отметился 34 (13+21) баллами.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Анахайма»
logoНикита Нестеренко
logoНХЛ
logoАнахайм
logoСан-Диего Гуллз
logoАХЛ
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