Оклад Хохлачева в «Ладе» – 20 млн рублей по однолетнему контракту

Стало известно, сколько Александр Хохлачев заработает в «Ладе».

По данным Metaratings.ru, форвард по однолетнему контракту с «Ладой» заработает 20 млн рублей в виде оклада.

В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Амур» и «Сочи».

За дальневосточников форвард провел 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность.

За южан хоккеист сыграл 42 игры и записал на свой счет 17 (7+10) очков.