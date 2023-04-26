Ротенберг о Ключникове в СКА: «Стараемся приглашать лучших российских специалистов. Хотим подойти во всеоружии к следующему сезону»

Теги СКА КХЛ Юрий Ключников Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА старается приглашать лучших российских тренеров.

«Как я уже говорил, мы ни на секунду не прекращаем работу над усилением нашей команды. Рад объявить, что к нам присоединился тренер вратарей Юрий Ключников, ранее успешно работавший в «Крыльях Советов», «Красной Армии» и «Адмирале», а сейчас трудящийся в штабе сборной «Россия 25».

В СКА Юрий Викторович возглавит всю вертикаль тренеров вратарей. Мы уверены, что он сможет сделать работу в этом компоненте еще более системной и результативной.

Также хочу поблагодарить за добросовестную работу Антона Зеленова, Стефана Перссона и Крэйга Слоунуайта – они покидают штаб СКА. Антон, Стефан и Крэйг, спасибо и удачи!

Мы стараемся приглашать лучших российских специалистов и уже сегодня готовимся к следующему сезону. Хотим подойти к нему во всеоружии и полной готовности сделать еще один шаг вперед. Впереди еще много новостей. Работаем!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Если в СКА лучшие российские специалисты, что тогда там делает Ротенберг ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Грабили, грабим и будем грабить конкурентов...все лучшее в один город....страна не обеднеет...настоящая конкуренция не про нас...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
какой позор..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий