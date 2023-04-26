Ротенберг о Ключникове в СКА: «Стараемся приглашать лучших российских специалистов. Хотим подойти во всеоружии к следующему сезону»

Роман Ротенберг заявил, что СКА старается приглашать лучших российских тренеров.

«Как я уже говорил, мы ни на секунду не прекращаем работу над усилением нашей команды. Рад объявить, что к нам присоединился тренер вратарей Юрий Ключников, ранее успешно работавший в «Крыльях Советов», «Красной Армии» и «Адмирале», а сейчас трудящийся в штабе сборной «Россия 25».

В СКА Юрий Викторович возглавит всю вертикаль тренеров вратарей. Мы уверены, что он сможет сделать работу в этом компоненте еще более системной и результативной.

Также хочу поблагодарить за добросовестную работу Антона Зеленова, Стефана Перссона и Крэйга Слоунуайта – они покидают штаб СКА. Антон, Стефан и Крэйг, спасибо и удачи!

Мы стараемся приглашать лучших российских специалистов и уже сегодня готовимся к следующему сезону. Хотим подойти к нему во всеоружии и полной готовности сделать еще один шаг вперед. Впереди еще много новостей. Работаем!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.