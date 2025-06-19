Бонино завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Питтсбурга». Форвард два раза выиграл Кубок Стэнли и провел 868 матчей в регулярках НХЛ

Ник Бонино завершил карьеру и стал тренером «Питтсбурга».

37-летний нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры.

В прошлом сезоне американец выступал за «Олимпию» из Любляны и набрал 17 (6+11) очков в 22 матчах за команду в лиге ICEHL (Австрийская хоккейная лига).

После завершения карьеры хоккеиста Ник Бонино вошел в тренерский штаб «Питтсбурга».

В НХЛ хоккеист играл за «Анахайм », «Ванкувер », «Питтсбург», «Нэшвилл », «Миннесоту», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс».

В общей сложности он провел 868 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и отметился 358 (159+199) баллов. В плей-офф Кубка Стэнли форвард набрал 48 (19+29) очков в 105 играх.

Бонино является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга ».