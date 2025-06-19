Донато подписал 4-летний контракт с «Чикаго», зарплата – 4 млн долларов в год. Форвард стал вторым бомбардиром команды в прошлом сезоне

«Чикаго» и Райан Донато подписали новый контракт на 16 млн долларов.

29-летний нападающий продлил соглашение с «Блэкхокс» на четыре года.

По новому договору зарплата хоккеиста составит четыре миллиона долларов за сезон.

В прошедшем сезоне американец стал вторым бомбардиром команды, набрав 62 (31+31) балла при полезности «минус 15» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Райан Донато уступил только Коннору Бедарду, в активе которого 67 очков.