Донато подписал 4-летний контракт с «Чикаго», зарплата – 4 млн долларов в год. Форвард стал вторым бомбардиром команды в прошлом сезоне
«Чикаго» и Райан Донато подписали новый контракт на 16 млн долларов.
29-летний нападающий продлил соглашение с «Блэкхокс» на четыре года.
По новому договору зарплата хоккеиста составит четыре миллиона долларов за сезон.
В прошедшем сезоне американец стал вторым бомбардиром команды, набрав 62 (31+31) балла при полезности «минус 15» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Райан Донато уступил только Коннору Бедарду, в активе которого 67 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Чикаго»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости