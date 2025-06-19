Максим Сушинский: «Школа у СКА – сумасшедшая работа. Сколько молодых ребят выросло… Для главной команды очень много сделано при прежнем руководстве»

Максим Сушинский отметил вклад прежнего руководства СКА.

Ранее появилась информация , что функционер может стать генеральным менеджером СКА .

Прежде Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера.

– Насколько вы были близки к СКА, о чем писали СМИ?

– Давайте эту тему не будем трогать.

– Как в целом могут сказаться все изменения на клубе?

– Я не знаю, ждать ли результата. Пока надо смотреть. Что‑то надо было менять, конечно.

Да, у первой команды не было результата, но остальное все в принципе нормально.

Школа у СКА – это сумасшедшая работа, уровень заполняемости дворцов – тоже. Сколько молодых ребят выросло…

Для главной команды очень много было сделано при прежнем руководстве, – сказал Максим Сушинский .