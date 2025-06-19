Максим Сушинский: «Школа у СКА – сумасшедшая работа. Сколько молодых ребят выросло… Для главной команды очень много сделано при прежнем руководстве»
Максим Сушинский отметил вклад прежнего руководства СКА.
Ранее появилась информация, что функционер может стать генеральным менеджером СКА.
Прежде Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера.
– Насколько вы были близки к СКА, о чем писали СМИ?
– Давайте эту тему не будем трогать.
– Как в целом могут сказаться все изменения на клубе?
– Я не знаю, ждать ли результата. Пока надо смотреть. Что‑то надо было менять, конечно.
Да, у первой команды не было результата, но остальное все в принципе нормально.
Школа у СКА – это сумасшедшая работа, уровень заполняемости дворцов – тоже. Сколько молодых ребят выросло…
Для главной команды очень много было сделано при прежнем руководстве, – сказал Максим Сушинский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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