Фигурист Ветлугин о величайшем спортсмене прямо сейчас: «Овечкин. Обновление рекорда по голам в НХЛ взбудоражило не только Россию, но и весь мир»

Матвей Ветлугин назвал Александра Овечкина величайшим спортсменом прямо сейчас.

«Величайший спортсмен прямо сейчас? Не буду оригинальным – Александр Овечкин . Обновление рекорда по голам в НХЛ взбудоражило не только Россию, но и весь мир. Историческое событие», – заявил российский фигурист.

В апреле 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ , побив рекорд Уэйна Гретцки.