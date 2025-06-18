Фигурист Ветлугин о величайшем спортсмене прямо сейчас: «Овечкин. Обновление рекорда по голам в НХЛ взбудоражило не только Россию, но и весь мир»
Матвей Ветлугин назвал Александра Овечкина величайшим спортсменом прямо сейчас.
«Величайший спортсмен прямо сейчас? Не буду оригинальным – Александр Овечкин. Обновление рекорда по голам в НХЛ взбудоражило не только Россию, но и весь мир. Историческое событие», – заявил российский фигурист.
В апреле 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
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