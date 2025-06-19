«Нью-Джерси» обменял Хаулу в «Нэшвилл» на Ханзела и выбор в 4-м раунде драфта

Эрик Хаула перешел в «Нэшвилл» из «Нью-Джерси».

«Предаторс» выменяли 34-летнего нападающего в результате обмена.

«Дэвилс» в качестве компенсации получили защитника Джереми Ханзела и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Действующий контракт Эрика Хаулы с зарплатой 3,15 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона. В прошедшем сезоне форвард набрал 21 (11+10) балл в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Финский хоккеист уже играл за «Нэшвилл » в сезоне-2020/21.

22-летний Джереми Ханзел в сезоне-2024/25 провел 5 матчей за «Милуоки» в АХЛ, а также сыграл 61 игру за «Атланту» в ECHL, набрав 22 (3+19) очка.