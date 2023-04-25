Ротенберг о «России 25»: «Поиграли в футбол и настольный теннис, едем в кинотеатр. Команду покинули Прохоркин, Ожиганов, Новиков, Солянников и Волков»
Роман Ротенберг сообщил, что сборную «России 25» покинули пять игроков.
«Наша сборная команда «Россия 25» продолжает подготовку. В понедельник прошли УМО, поиграли в футбол и настольный теннис (победил Андрей Педан). Сейчас едем в кинотеатр.
Команду покинули Коля Прохоркин и Игорь Ожиганов, которые тренировались с нами, а также Никита Новиков, Жора Солянников и Саша Волков. Спасибо большое им за работу, увидимся в следующем сезоне!
Завтра тренируемся на льду в таком составе:
Группа 1
Вратари: Серебряков и Исаев;
Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин;
Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков;
Красные: Камалов – Пашнин, Лихачев – Воробьев – Порядин;
Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили, Зинченко, Яремчук.
Группа 2
Вратари: Николаев и Иванов;
Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилев – Кара;
Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.
19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном
настоящую, молодёжную или даже непонятную «олимпийскую» ему не дают - поэтому будет Russia U25😁