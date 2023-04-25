Ротенберг о «России 25»: «Поиграли в футбол и настольный теннис, едем в кинотеатр. Команду покинули Прохоркин, Ожиганов, Новиков, Солянников и Волков»

Роман Ротенберг сообщил, что сборную «России 25» покинули пять игроков.

«Наша сборная команда «Россия 25» продолжает подготовку. В понедельник прошли УМО, поиграли в футбол и настольный теннис (победил ). Сейчас едем в кинотеатр.

Команду покинули Коля Прохоркин и , которые тренировались с нами, а также , Жора Солянников и Саша Волков. Спасибо большое им за работу, увидимся в следующем сезоне!

Завтра тренируемся на льду в таком составе:

Группа 1

Вратари: Серебряков и Исаев;

Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин;

Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков;

Красные: Камалов – Пашнин, Лихачев – Воробьев – Порядин;

Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили, Зинченко, Яремчук.

Группа 2

Вратари: Николаев и Иванов;

Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилев – Кара;

Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном