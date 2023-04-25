Ротенберг о «России 25»: «Поиграли в футбол и настольный теннис, едем в кинотеатр. Команду покинули Прохоркин, Ожиганов, Новиков, Солянников и Волков»

Теги Николай Прохоркин Андрей Педан Игорь Ожиганов Роман Ротенберг Александр Волков Георгий Солянников Никита Новиков сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что сборную «России 25» покинули пять игроков.

«Наша сборная команда «Россия 25» продолжает подготовку. В понедельник прошли УМО, поиграли в футбол и настольный теннис (победил Андрей Педан). Сейчас едем в кинотеатр. 

Команду покинули Коля Прохоркин и Игорь Ожиганов, которые тренировались с нами, а также Никита Новиков, Жора Солянников и Саша Волков. Спасибо большое им за работу, увидимся в следующем сезоне!

Завтра тренируемся на льду в таком составе:

Группа 1

Вратари: Серебряков и Исаев;

Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин;

Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков;

Красные: Камалов – Пашнин, Лихачев – Воробьев – Порядин;

Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили, Зинченко, Яремчук.

Группа 2

Вратари: Николаев и Иванов;

Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилев – Кара;

Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», – написал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном

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8 комментариев

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BigHead
Вечером возьмём пива и ко мне на дачу
+10
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Bartez1986
800 матчей подряд смотреть?
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Костя Кот
сюр какой-то
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Iuasamotu
Россия-25, это самый абсурдный спортивный проект за всю историю человечества, ибо люди к этому возрасту уже становятся чемпионами мира, НХЛ и ОИ, а не ходят держась за ручки за воспитателем Ромой.
+2
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цэсемьэр
Ответ Iuasamotu
Россия-25, это самый абсурдный спортивный проект за всю историю человечества, ибо люди к этому возрасту уже становятся чемпионами мира, НХЛ и ОИ, а не ходят держась за ручки за воспитателем Ромой.
Ромке нужна своя сборная.
настоящую, молодёжную или даже непонятную «олимпийскую» ему не дают - поэтому будет Russia U25😁
+2
0
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Alexander91
Ответ Bartez1986
800 матчей подряд смотреть?
На Чебурашку
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Sobachkin
А на ТВ Россия 24
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kutavlik
Неужели и их с пивасом застукал???
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