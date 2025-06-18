«Фанаты считают, что Беннетт постоянно нарушает правила – но не c бородой в плей-офф. Поздравляем Сэма, его бороду и живность, обитающую в ее глубинах». Вышински о форварде
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-2) в финальной серии Кубка Стэнли. Журналист Грег Вышински оценил бороды игроков обеих команд.
Титул «Борода года» от Вышински получил нападающий «Пантерс» Сэм Беннетт.
«Сэм Беннетт стал лучшим снайпером плей-офф Кубка Стэнли. Он был движущей силой возвращения «Пантерс» в финал: ключевые голы в выездных матчах, агрессивная игра на грани фола – все это стало его визитной карточкой.
Да, многие болельщики соперников считают, что он постоянно нарушает правила, но вот c бородой в плей-офф никакого жульничества нет. Посмотрите на его щетину в первом раунде против «Тампы» – и на то, во что она превратилась к финалу. Поздравляем Беннетта, его бороду и живность, обитающую где-то в ее глубинах», – заключил Вышински.
Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Steph Chambers
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