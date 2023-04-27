«Динамо» предложило 35 млн рублей в год форварду «Северстали» Морозову

Теги Северсталь возможные переходы КХЛ Динамо Егор Морозов Хоккей

Егор Морозов может перейти в московское «Динамо».

Бело-голубые предложили нападающему «Северстали» зарплату в размере 35 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

30 апреля у хоккеиста завершится контракт с череповецким клубом.

В нынешнем сезоне Егор Морозов набрал 20 (7+13) очков при полезности «минус 11» в 47 играх Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 16:15.

В плей-офф форвард провел 7 матчей и записал на свой счет 3 (2+1) балла при полезности «плюс 1». Среднее игровое время – 15:24.

5 комментариев

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Frank Mir
Опять всякий шлак покупаем...
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Кеша
Пока Ротенберг пылесосит лигу мы покупаем с минус 11 . Гений Кудашов надеется из него сделать из минус 11 плюс 11.
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vab7238
У нас он и на 15 то не играл..
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Позитивный
Хороший игрок однозначно. Шлак? Вы хоть видели как он играет? А тот кто о Кудашове что то пишет хоть бы немного извилину напряг, если она есть конечно. 😂Удачи, Динамо!
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Олег Булин
Лучше бы с Северстали не брать никого.Что Петунин в Динамо был,что Кодола, явная деградация.Где голы? Ни у того не у другого их почти не было.А,ведь,заброшенные шайбы, это главный показатель для нападающих.Как будто специально за Динамо играть не хотят. Так и Морозов за Динамо может играть намного хуже,чем играет за Северсталь.
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