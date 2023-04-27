«Динамо» предложило 35 млн рублей в год форварду «Северстали» Морозову
Егор Морозов может перейти в московское «Динамо».
Бело-голубые предложили нападающему «Северстали» зарплату в размере 35 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
30 апреля у хоккеиста завершится контракт с череповецким клубом.
В нынешнем сезоне Егор Морозов набрал 20 (7+13) очков при полезности «минус 11» в 47 играх Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 16:15.
В плей-офф форвард провел 7 матчей и записал на свой счет 3 (2+1) балла при полезности «плюс 1». Среднее игровое время – 15:24.
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