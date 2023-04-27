«Динамо» предложило 35 млн рублей в год форварду «Северстали» Морозову

Егор Морозов может перейти в московское «Динамо».

Бело-голубые предложили нападающему « » зарплату в размере 35 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

30 апреля у хоккеиста завершится контракт с череповецким клубом.

В нынешнем сезоне набрал 20 (7+13) очков при полезности «минус 11» в 47 играх Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 16:15.

В плей-офф форвард провел 7 матчей и записал на свой счет 3 (2+1) балла при полезности «плюс 1». Среднее игровое время – 15:24.