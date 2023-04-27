«Локомотив» продлил контракт с Юшкевичем, Никитин продолжит работу в клубе (Metaratings)

«Локомотив» подписал новый контракт с ассистентом главного тренера Дмитрием Юшкевичем.

Как сообщает Metaratings, главный тренер Игорь Никитин также продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Ранее появилась информация о том, что Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не продлит контракт с Юшкевичем.

В нынешнем сезоне «Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 3-4 в серии второго раунда.