«Локомотив» продлил контракт с Юшкевичем, Никитин продолжит работу в клубе (Metaratings)
«Локомотив» подписал новый контракт с ассистентом главного тренера Дмитрием Юшкевичем.
Как сообщает Metaratings, главный тренер Игорь Никитин также продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Ранее появилась информация о том, что Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не продлит контракт с Юшкевичем.
В нынешнем сезоне «Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 3-4 в серии второго раунда.
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