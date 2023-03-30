Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не продлит контракт с Юшкевичем

Теги Локомотив Игорь Никитин Дмитрий Юшкевич КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не сохранит Дмитрия Юшкевича.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ярославская команда пока не предложила новый контракт ассистенту главного тренера Юшкевичу.

По информации издания, Никитин может покинуть клуб, если «Локомотив» решит не продлевать соглашение с Юшкевичем.

29 марта «Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 3-4 в серии второго раунда.

Игорь Никитин: «Уверен, Юшкевич подпишет новый контракт с «Локомотивом». Он мой единомышленник и ближайший помощник»

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8 комментариев

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Рома Фролов
Ответ *BG*
Это легко проверить, если отправить его в отставку. А кто вместо него? Знарок, Воробьев? Кого предлагаете-то?
Красоткин.
+1
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+1
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Рома Фролов
Ответ Светлана Литвиненко
И лучше тоже
Если заберёт с собай армейскую пятёрку то может быть и лучше.
0
0
0
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srs
Ответ FaithDevotion
Хотелось бы в Казани увидеть, если не сложится. Так сказать, последователь Билла
Седой большой специалист, штучный товар. Там нет его достойных последователей, есть только заметно ухудшенные версии. С учётом того, что специфический стиль чаще даёт сбой, чем результат это будет караулъ
0
0
0
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*BG*
Ответ Рома Фролов
Хуже не будет.
Это легко проверить, если отправить его в отставку. А кто вместо него? Знарок, Воробьев? Кого предлагаете-то?
0
0
0
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FaithDevotion
Хотелось бы в Казани увидеть, если не сложится. Так сказать, последователь Билла
+1
-2
-1
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LokoYarik
Борща в первую очередь на мороз
+1
0
+1
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Светлана Литвиненко
Ответ Рома Фролов
Хуже не будет.
И лучше тоже
+2
0
+2
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Рома Фролов
Хуже не будет.
+4
-1
+3
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