Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не продлит контракт с Юшкевичем

Игорь Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не сохранит .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ярославская команда пока не предложила новый контракт ассистенту главного тренера Юшкевичу.

По информации издания, Никитин может покинуть клуб, если «Локомотив» решит не продлевать соглашение с Юшкевичем.

29 марта «Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 3-4 в серии второго раунда.

Игорь Никитин: «Уверен, Юшкевич подпишет новый контракт с «Локомотивом». Он мой единомышленник и ближайший помощник»