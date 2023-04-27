Овечкин может снова сыграть за «Динамо» в футбольном матче. Он забивал «Амкалу» в 2022-м

Теги Вашингтон Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ ТАСС Павел Пивоваров Хоккей

Александр Овечкин может снова сыграть за футбольный клуб «Динамо».

Об этом сообщил генеральный директор команды Павел Пивоваров.

«Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», – сказал Пивоваров.

Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

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13 комментариев

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krokodilych
Где-то я это уже видел... :)
+3
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+3
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justbored
Ответ artem klishin
спасибо за интересные новости (как же всё равно)
настолько всё равно, что проехать мимо не судьба была
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Kanan Jarrus
только расскажите овцову, что в футболе бегать еще нужно, а не только бестолково бить с центра поля
Думаю он знает, год назад забивал же
+3
-2
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Сергей Жарковский
Будем строить трон из футбольных мячей!👍
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Russ Ivan
Ну норм, а Тюкавин и Захарян пусть за Вашик скатают в выставочном матче...
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Антон Горохов
может против Спартака в дерби сыграет?))
0
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Варлампий Варлампий
Ответ Kanan Jarrus
только расскажите овцову, что в футболе бегать еще нужно, а не только бестолково бить с центра поля
он на коньках то на месте стоит, хитрожопо ожидая шайбу на крюк от корешей, а в футболе этот пузан вообще выглядит комично
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