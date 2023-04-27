Овечкин может снова сыграть за «Динамо» в футбольном матче. Он забивал «Амкалу» в 2022-м
Александр Овечкин может снова сыграть за футбольный клуб «Динамо».
Об этом сообщил генеральный директор команды Павел Пивоваров.
«Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», – сказал Пивоваров.
Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
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