Овечкин может снова сыграть за «Динамо» в футбольном матче. Он забивал «Амкалу» в 2022-м

Александр Овечкин может снова сыграть за футбольный клуб «Динамо».

Об этом сообщил генеральный директор команды Павел Пивоваров.

« летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», – сказал Пивоваров.

Напомним, в июне 2022 года капитан « » принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол