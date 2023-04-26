Овечкин – участникам Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея: «Своим примером вы показываете, что хоккей – спорт для каждого»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ детский хоккей Хоккей

Александр Овечкин поддержал участников V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с открытием V фестиваля адаптивного хоккея в Сочи. Своим примером вы показываете, что хоккей – это спорт для каждого.

Фестиваль – это не только борьба за результат, но в первую очередь праздник, который поможет вам найти новых друзей со всех уголков страны.

Желаю вам успеха в предстоящих соревнованиях! Каждый из вас уже победитель!» – сказал капитан «Вашингтона» Овечкин в видеообращении во время церемонии открытия фестиваля.

Фестиваль адаптивного хоккея – ежегодный хоккейный турнир для детей и подростков с инвалидностью.

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3 комментария

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jonnysilverhand01
«Хоккей - спорт для каждого», такое лицемерие конечно … вообще для каждого, особенно в российских регионах
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Руслан Платонов
хоккей спорт для каждого.... богатого
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Valera#84
Ага, для каждого, с такими ценами…
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