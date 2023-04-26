16-летний Эйзерман забросил 8 шайб в 4 матчах на ЮЧМ. Форвард сборной США считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2024

Теги рейтинги Александр Овечкин драфт НХЛ сборная США U18 ЧМ по хоккею юниорский Коул Кофилд Коул Эйзерман Хоккей

16-летний форвард сборной США U18 Коул Эйзерман забросил 8 шайб в 4 матчах на ЮЧМ.

Игрок выйдет на драфт НХЛ в 2024 году и считается одним из его фаворитов. 

В 4 матчах турнира Эйзерман набрал 9 (8+1) очков и возглавляет снайперскую гонку. 

В текущем сезоне он набрал 100 (66+34) очков в 58 матчах в составе юниорской сборной США (программа USNTDP).

Его результат по голам за сезон – второй в истории программы (рекорд у Коула Кофилда, 72 в 64 играх, 2018/19). 

Рекорд по числу голов на одном ЮЧМ делят Кофилд (14 в 7 играх, 2019) и Александр Овечкин (14 в 8 играх, 2002). 

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3 комментария

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Crenk
У Кленового Листа был Айзерман
У янки Эйзерман
+4
-1
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Сергей Орлов
Ответ Crenk
У Кленового Листа был Айзерман У янки Эйзерман
Всё верно. Steve Yzerman и Cole Eiserman.
+1
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