16-летний Эйзерман забросил 8 шайб в 4 матчах на ЮЧМ. Форвард сборной США считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2024

16-летний форвард сборной США U18 Коул Эйзерман забросил 8 шайб в 4 матчах на ЮЧМ.

Игрок выйдет на драфт НХЛ в 2024 году и считается одним из его фаворитов.

В 4 матчах турнира Эйзерман набрал 9 (8+1) очков и возглавляет снайперскую гонку.

В текущем сезоне он набрал 100 (66+34) очков в 58 матчах в составе юниорской сборной США (программа USNTDP).

Его результат по голам за сезон – второй в истории программы (рекорд у Коула Кофилда, 72 в 64 играх, 2018/19).

Рекорд по числу голов на одном ЮЧМ делят Кофилд (14 в 7 играх, 2019) и Александр Овечкин (14 в 8 играх, 2002).