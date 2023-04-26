На территории новой арены СКА началась укладка асфальта парковочной зоны

На территории «СКА Арены» началась укладка асфальта парковочной зоны.

Всего будет уложено 7000 квадратных метров асфальта, сообщили в ООО «СКА Арена». В комплекс парковок входит 3650 мест.

Кроме того, продолжаются работы в парковой зоне арены. В фестивальной части парка завершены работы по бетонированию амфитеатра, завершена сборка трех каркасов многофункциональных павильонов.

Смонтировано четыре опоры наружного освещения полноразмерного футбольного поля легкоатлетического стадиона. В павильонах ведется устройство внутренних перегородок и монтаж инженерных сетей, выполняются работы по монтажу малых архитектурных форм.

Внутри здания идет монтаж инженерных сетей, черновая и чистовая отделка в помещениях.

На площадке в помещениях хладоцентра осуществлен запуск систем холодильного оборудования, состоялась техническая заливка льда главной ледовой арены.

«На данный момент на 80 процентов выполнено благоустройство парковой зоны, закончено мощение главной аллеи, посажено 100 процентов деревьев», – сказал директор по благоустройству и наружным инженерным сетям Дементий Сайгин.

Завершение строительных работ и ввод новой арены СКА в эксплуатацию запланированы на 2023 год.

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