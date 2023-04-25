СКА и Кадейкин близки к подписанию контракта. Форвард заработает 75 млн рублей в сезоне-2023/24 («Матч ТВ»)

Теги Салават Юлаев СКА возможные переходы КХЛ Александр Кадейкин Матч ТВ деньги Хоккей

СКА и форвард Александр Кадейкин близки к подписанию контракта.

Как сообщает «Матч ТВ», нападающий в ближайшие дни подпишет соглашение с командой из Санкт‑Петербурга. В сезоне-2023/24 он заработает 75 млн рублей.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что Кадейкин покинет клуб.

В сезоне-2022/23 Фонбет Чемпионата КХЛ Кадейкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (13+26) очков.

На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.

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17 комментариев

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Кеша
Ротенберг , пока половину топов лиги не купит не успокоится
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мик джагер
Зачем он в СКа, грузноват и медлителен...
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Александр
Ох и дурак
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Олег
Кто-нибудь Сомневался? Лично я нет.
Рома пылесос работает. 🤣😂😅
+6
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Hudson_Hawk
Да и вали лентяй, предатель. На тебя болельщики надеялись, а ты просто слился.
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Snow11
Он как ворона, скупает все ,что блестит))
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AleksandrKuznetsov
Ответ Александр
Ох и дурак
75 млн)))
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Дмитрий9779
## ###,какие 75?Нет печатных слов короче.
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сосед царя
Если это правда, то очень странная история.
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ARoman91
СКА решил всех скупить снова?
Это им не поможет
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Angryslon
Центр для Толчинского?)
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RusSh
Многовато ему налили.)))) За 75 лямов сидеть на лавке.)))) А Гусева давайте в СЮ.))))
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Mac Miller
И вот за этого лузера уфимцы переживали?
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Олег
Это система Ротенберга в действие...
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AERN
Стата у него скромная, как раз для СЮ. Агенты просто рады впарить спб и мск игроков таких за громадную з/п.
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amur.
Ответ Ачиваков Марат
СКАдейкин новоиспеченный.
Староиспечённый... уже играл за СКА... возвращается
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