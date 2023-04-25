СКА и Кадейкин близки к подписанию контракта. Форвард заработает 75 млн рублей в сезоне-2023/24 («Матч ТВ»)

СКА и форвард Александр Кадейкин близки к подписанию контракта.

Как сообщает «Матч ТВ», нападающий в ближайшие дни подпишет соглашение с командой из Санкт‑Петербурга. В сезоне-2023/24 он заработает 75 млн рублей.

Ранее генеральный директор « » Ринат Баширов сообщил, что Кадейкин покинет клуб.

В сезоне-2022/23 Фонбет Чемпионата КХЛ Кадейкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (13+26) очков.

На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.