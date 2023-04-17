Ротенберг о «СКА-Арене»: «Можем переехать, когда «Газпром» и Миллер дадут добро. У меня есть информация, но я не строитель, а главный тренер»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался касательно переезда СКА на новую арену.

– Когда переедем на новую арену?

– Хороший вопрос. Не мы строим арену. Мы можем переехать, когда «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер дадут добро на это. Когда будет готова арена.

Мы не в курсе. У меня есть информация, но я не строитель, а главный тренер», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

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43 комментария

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Satvaldino
Глупости какие, Роман Борисович. Наблюдая за вами и вашим потенциалом, я убеждён, что вы должны быть и главным тренером и главным строителем и в конце концов…царем.
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Габорик
Осталось посетить 800 строек, закончить заочно МГСУ.. Рабочая схема :)
+51
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Двойка Бубнова
Еще не вечер, захочет – и строителем станет. Хоть министром строительства
+25
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вован63
Вот обязательно надо подчеркнуть Миллер!
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viktorpavlov70
Удобная позиция. То я главный тренер СКА, то я вице-президент ФХР, то член совета директоров и заместитель председателя правления КХЛ, то заместитель председателя совета директоров и вице-президент СКА, то теперь тренер сборной "двадцать пять в среднем". И при этом ни разу ещё не строитель? Если вдруг станет выгодно станет и главным строителем.
+11
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Ворон Воронович
Я главный тренер, слышите, главный. Я главный
+11
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DynamoUfa
Я не строитель, я не главный тренер, я просто сынок))))))
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Док163
я главный тренер. А я поржал)
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Сергей Кот
Ответ Satvaldino
Глупости какие, Роман Борисович. Наблюдая за вами и вашим потенциалом, я убеждён, что вы должны быть и главным тренером и главным строителем и в конце концов…царем.
место царя пока что занято)
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гилберт
Ответ Габорик
Осталось посетить 800 строек, закончить заочно МГСУ.. Рабочая схема :)
Посмотреть 800 строек. Аахахахаха!!!
+8
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гилберт
Ответ Satvaldino
Глупости какие, Роман Борисович. Наблюдая за вами и вашим потенциалом, я убеждён, что вы должны быть и главным тренером и главным строителем и в конце концов…царем.
Как? И он тоже царь???
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гилберт
Ответ Двойка Бубнова
Еще не вечер, захочет – и строителем станет. Хоть министром строительства
Я б в строители пошёл! Пусть меня научат!!!
+4
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Голуби в траве
Ответ вован63
Вот обязательно надо подчеркнуть Миллер!
It’s Miller time
+4
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FinishedBreakfast
Ответ avcgloronalduMU
цена строительства конечно там... бурд халифа построили за ,1,5 млрд долларов, но там каждый квадратный метр стоит того, лучшие материалы, а тут что? как и на гащпом арене? где трава, пластиковые сидения и бетон ?))
Бурдж Халифу строили в нулевые, 15 лет уже прошло. Давайте ещё вспомним, что Эмпаер Стейл Билдинг всего за 50 лямов построили
+6
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Сидни Кросби 2
Ответ Двойка Бубнова
Еще не вечер, захочет – и строителем станет. Хоть министром строительства
Пусть в Турцию едет,там дома нужно строить.
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avcgloronalduMU
цена строительства конечно там...
бурд халифа построили за ,1,5 млрд долларов, но там каждый квадратный метр стоит того, лучшие материалы, а тут что? как и на гащпом арене? где трава, пластиковые сидения и бетон ?))
+5
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Сергей Омиго
На новой арене новая команда,новый тренер и новое название"ГАЗЕЛЬ",все должно быть красиво и без грехов
+1
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йозе марино
ама бич ама бос
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заводчанин
Я самый главнюк! Все знайте
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гилберт
Ответ avcgloronalduMU
цена строительства конечно там... бурд халифа построили за ,1,5 млрд долларов, но там каждый квадратный метр стоит того, лучшие материалы, а тут что? как и на гащпом арене? где трава, пластиковые сидения и бетон ?))
Я не строитель, я партнёр!
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marik
Серьезно?!)))А я думал,Ромка у нас и бизнесмен и генменеджер и великий тренер и строитель тоже)))
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Alexander91
Мутко строитель,он в курсе))
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гилберт
Ответ вован63
Вот обязательно надо подчеркнуть Миллер!
Мы Миллеры!
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Заборостроитель
Пока я главный тренер
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Серый
Ответ chelmakkol
Ага, так и вижу, как тренеры из других клубов на чём свет стоит ругают своих спонсоров)))
кто говорит про ругать? не ругать не равно лизать. видать, таким как ты это непонятно, привыкли к лизоблюдству
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