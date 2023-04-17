Ротенберг о «СКА-Арене»: «Можем переехать, когда «Газпром» и Миллер дадут добро. У меня есть информация, но я не строитель, а главный тренер»
Роман Ротенберг высказался касательно переезда СКА на новую арену.
– Когда переедем на новую арену?
– Хороший вопрос. Не мы строим арену. Мы можем переехать, когда «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер дадут добро на это. Когда будет готова арена.
Мы не в курсе. У меня есть информация, но я не строитель, а главный тренер», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов
бурд халифа построили за ,1,5 млрд долларов, но там каждый квадратный метр стоит того, лучшие материалы, а тут что? как и на гащпом арене? где трава, пластиковые сидения и бетон ?))