Шестеркин, Акатьева, Степанова, Кудерметова, Никишин и Герман Эль Класико – в числе номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes
Игорь Шестеркин и Софья Акатьева вошли в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30».
Журнал обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2023 году.
В число номинантов в категории «Спорт и киберспорт» вошли десять человек: лыжница Вероника Степанова, боец MMA Усман Нурмагомедов, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, защитник СКА Александр Никишин, фигуристка Софья Акатьева, теннисистка Вероника Кудерметова, создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Эль Класико, игрок в Dota 2 клуба Gaimin Gladiators Антон «dyrachyo» Шкредов, игрок в Dota 2 команды BetBoom Егор «Nightfall» Григоренко и игрок в CS:GO команды Cloud9 Сергей «Ax1Le» Рыхторов.
Составить лонг-лист помогали эксперты из разных областей. Из списка номинантов жюри, экспертный совет и редакция выберут топ-30.
Итоговый рейтинг будет опубликован в июне.
Только и увы, карьеры в ФК не "лонг".
в 2021 году — Щербакова.
В 2022-м году фигуристов среди победителей не было.
За 2023 год голосовать тут:
https://30-under-30.forbes.ru/#sport-i-kibersport
тут никогда не будет врача или учителя, зато есть ГЕРМАН ЭЛЬ-КЛАСИКО
пластмассовый мир победил, макет оказался сильней...
В списке есть человек, создавший платформу для подготовки к ЕГЭ, но это скорее, как и название номинации, в которой он представлен, про предпринимательство. Там же есть люди и с полезными социальными проектами.
Значимее, для здорового общества безусловно образование. Но это не значит, что не должно быть развлечений, так или иначе Герман Эль Класико тоже в какой-то степени занимается полезным делом.
Надеюсь, мы друг друга поняли:)