Шестеркин, Акатьева, Степанова, Кудерметова, Никишин и Герман Эль Класико – в числе номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Теги СКА рейтинги Рейнджерс НХЛ КХЛ Игорь Шестеркин Вероника Кудерметова Амкал Герман Эль Класико Софья Акатьева Вероника Степанова Александр Никишин Усман Нурмагомедов Winline Медиалига Хоккей

Игорь Шестеркин и Софья Акатьева вошли в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30».

Журнал обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2023 году.

В число номинантов в категории «Спорт и киберспорт» вошли десять человек: лыжница Вероника Степанова, боец MMA Усман Нурмагомедов, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, защитник СКА Александр Никишин, фигуристка Софья Акатьева, теннисистка Вероника Кудерметова, создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Эль Класико, игрок в Dota 2 клуба Gaimin Gladiators Антон «dyrachyo» Шкредов, игрок в Dota 2 команды BetBoom Егор «Nightfall» Григоренко и игрок в CS:GO команды Cloud9 Сергей «Ax1Le» Рыхторов.

Составить лонг-лист помогали эксперты из разных областей. Из списка номинантов жюри, экспертный совет и редакция выберут топ-30.

Итоговый рейтинг будет опубликован в июне.

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33 комментария

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serber23
Ответ Мадина Уйгурова
где Загитова???? 😡😡😡😡наше солнышко, ангел, олимпийская чемпионка, целую ее глаза!!!!
Это же стёб? Пожалуйста, скажите, что это стёб
+29
-2
+27
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Sofia
То есть из теннисистов нет Медведева, Рублёва, но есть Кудерметова? Что это за список такой
+18
0
+18
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Лакс
эксперты уровня: берем просто ЧР по ФК и вносим её в лонг-лист.
Только и увы, карьеры в ФК не "лонг".
+12
0
+12
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Ебздрогыч
Степанова если только в комплекте с папиком
+10
-5
+5
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Kappa Pride
Ответ Ебздрогыч
Степанова если только в комплекте с папиком
он уже почти 30 лет как не попадает в категорию до 30😂
+4
-1
+3
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Н.Ф.
В 2020 году среди победителей была Косторная,
в 2021 году — Щербакова.
В 2022-м году фигуристов среди победителей не было.
За 2023 год голосовать тут:
https://30-under-30.forbes.ru/#sport-i-kibersport
+4
-1
+3
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Alexander X
Камилу Валиеву уже не считают россиянкой?🤔 вроде она ещё не сменила федерацию🤷
+3
-1
+2
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Вероника Терюшкова
Ответ Сергей Жарковский
Ого наши спортсмены попали в список Форбс?!
Это список российского форбс, не мирового
+3
-1
+2
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serber23
Ответ Мадина Уйгурова
где Загитова???? 😡😡😡😡наше солнышко, ангел, олимпийская чемпионка, целую ее глаза!!!!
Это же стёб? Пожалуйста, скажите, что это стёб
+4
-2
+2
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цэсемьэр
победит Алиночка Загитова, скринте🤣🤣
+11
-9
+2
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Вероника Терюшкова
Если будут выбирать 50-летние деды, то выиграет Степанова. У неё хорошие рекомендации
+4
-2
+2
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Кирилл Голивец
Дурацкий список)

тут никогда не будет врача или учителя, зато есть ГЕРМАН ЭЛЬ-КЛАСИКО

пластмассовый мир победил, макет оказался сильней...
+4
-2
+2
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Вероника Терюшкова
О, Степаша))) ахах
+3
-2
+1
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Loliloo
Акатьева даже в ФГП тройку не попала. Странные критерии для отбора. Жилину бы лучше включили
+3
-2
+1
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I. Bryzgalov
Проголосовал за Веронику Степанову! Жаль, что нет Вики Листуновой.
+1
0
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Rygeek
Ответ Вероника Терюшкова
О, Степаша))) ахах
Ты как личный хейтер Степановой на спортсе играешь на ее поле. В курсе?)
+1
0
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Саня Подвальный
Ответ Кирилл Голивец
Дурацкий список) тут никогда не будет врача или учителя, зато есть ГЕРМАН ЭЛЬ-КЛАСИКО пластмассовый мир победил, макет оказался сильней...
Вы читали статью? там написана номинация "спорт и киберспорт". Причём тут другие профессии?
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Саня Подвальный
Ответ Кирилл Голивец
я прочитал полный список, там разные профессии, но перечисленных мной нет вообще) 29-летний учитель, который готовит олимпиадников (поверьте, есть и такие уже), и Герман Эль Класико - кто значимее для здорового общества?
Я понимаю, что вы имели ввиду. Но врачи, обычно редко к 30 годам попадают в такие списки, так как учаться только лет до 27-28.

В списке есть человек, создавший платформу для подготовки к ЕГЭ, но это скорее, как и название номинации, в которой он представлен, про предпринимательство. Там же есть люди и с полезными социальными проектами.

Значимее, для здорового общества безусловно образование. Но это не значит, что не должно быть развлечений, так или иначе Герман Эль Класико тоже в какой-то степени занимается полезным делом.

Надеюсь, мы друг друга поняли:)
+1
0
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Мадина Уйгурова
где Загитова???? 😡😡😡😡наше солнышко, ангел, олимпийская чемпионка, целую ее глаза!!!!
+13
-12
+1
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AllaS
Сонечка перспективная фигуристка это однозначно. Но выхода во взрослые , как же долго ей ждать из-за ДР 7 июля и увеличения возраста поэтапно . Ее карьера , если допустят на международные старты будет по юниорам, хоть бы соревнований прибавили юниорам, в связи с повышением возрастного ценза , как у взрослых
+2
-2
0
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GullitRuud
Может кто помнит давным давно еще в "Теории большого взрыва" обстебали этот тупой рейтинг . )) Только там был журнал Пипл .))
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papadok
Непряева была в списке в прошлом году, Ступак в позапрошлом. И что? Смысл списка?
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Alexander X
Ответ Loliloo
Нику федерация не отдаст
а кто федру спросит? при смене гражданства, даже уведомлять её не надо (только если для приличия)😔 а договорами (сборная, резерв сборной) только совершеннолетних удержать можно...
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Loliloo
Ответ Alexander X
с ней уже, скорее всего, всё решено по смене федерации (а у форбса хорошие источники)😔
Нику федерация не отдаст
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Сергей Жарковский
Ого наши спортсмены попали в список Форбс?!
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