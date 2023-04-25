Шестеркин, Акатьева, Степанова, Кудерметова, Никишин и Герман Эль Класико – в числе номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Игорь Шестеркин и Софья Акатьева вошли в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30».

Журнал обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2023 году.

В число номинантов в категории «Спорт и киберспорт» вошли десять человек: лыжница Вероника Степанова, боец MMA Усман Нурмагомедов, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, защитник СКА Александр Никишин, фигуристка Софья Акатьева, теннисистка Вероника Кудерметова, создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Эль Класико, игрок в Dota 2 клуба Gaimin Gladiators Антон «dyrachyo» Шкредов, игрок в Dota 2 команды BetBoom Егор «Nightfall» Григоренко и игрок в CS:GO команды Cloud9 Сергей «Ax1Le» Рыхторов.

Составить лонг-лист помогали эксперты из разных областей. Из списка номинантов жюри, экспертный совет и редакция выберут топ-30.

Итоговый рейтинг будет опубликован в июне.