Алексей Терещенко: «Россия развивается, это прекрасная страна. Каждый может делать все, что хочет, но в рамках закона»

Теги Авангард Алексей Терещенко Боб Хартли КХЛ Хоккей

Алексей Терещенко считает Россию прекрасной страной, которая развивается.

Экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ высказался о возможном возвращении Боба Хартли на пост главного тренера «Авангарда».

«Покажет ли возвращение Боба Хартли, что в Россию можно не бояться ехать? Думаете, они сами не знают, что к нам можно ехать? Все они прекрасно знают! Какие в России условия в плане жизни.

Россия развивается. Да, у нас не все хорошо, но Россия – прекрасная страна. Каждый может делать все, что хочет, но в рамках закона», – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.

Хартли о возможном возвращении в «Авангард»: «Не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома большой бизнес, связанный с недвижимостью»

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Валерьевич
Просто этих законов всё больше и больше становится... Что каждый скоро может делать всё что хочет только во снах))
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
А все остальные страны нам просто завидуют (с) Классика!
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Дмитрий Валерьевич
Просто этих законов всё больше и больше становится... Что каждый скоро может делать всё что хочет только во снах))
Ну почему? Дома, за закрытыми дверями делай что хочешь, главное чтобы соседи не услышали😁
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Art SM
Главное почаще это себе внушать
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
"Даже если 1000 раз сказать слово "халва", слаще от этого во рту не станет"(c)😁
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Венгер (копия)
Я один прочитал сначала «разваливается» и удивился смелости Терещенко
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Халва
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AntOn
Где-то я это уже слышал … кажется он забыл добавить «и все остальные нам завидуют»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыло "судейское"
только по закону никому ничего нельзя)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
"Да, у нас не все хорошо"? А можно поподробнее?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
😂😂😂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
то Назаров,то этот... им задание прославлять страну выдали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Очень интересно! Делайте что хотите,а закон потом подстроится под вас, если конечно у вас денег хватит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alwes
Закон в рф — что дышло: куда повернул, туда и вышло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Что-то можно, а что-то нельзя, есть закон, в целом все прекрасно. Вроде и сказал что-то, а вроде совсем ничего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
«Каждый может делать что хочет, но в рамках закона».

########### формулировка, господа. Делайте, что хотите, но есть нюанс.
Вспомнился один из преподов на военке: «Я вам все разрешаю. Разрешаю записывать мои лекции, разрешаю внимательно меня слушать, и разрешаю не прогуливать мои занятия».

А у всех людей, с фамилией, начинающейся на «Те-», какие-то отклонения, похоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Хочешь дышать - дыши, не хочешь - не дыши. Благодать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vvild
Таким, как Алексей Терещенко особо то и не надо просто от жизни ничего, вот им и кажется, что "каждый может делать, что хочет".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Bashibuzuck
Ну почему? Дома, за закрытыми дверями делай что хочешь, главное чтобы соседи не услышали😁
И даже по телефону можешь говорить, что угодно. Главное, чтобы если тебя прослушивает товарищ майор, он не испытал сильных моральных страданий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий