Алексей Терещенко: «Россия развивается, это прекрасная страна. Каждый может делать все, что хочет, но в рамках закона»
Алексей Терещенко считает Россию прекрасной страной, которая развивается.
Экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ высказался о возможном возвращении Боба Хартли на пост главного тренера «Авангарда».
«Покажет ли возвращение Боба Хартли, что в Россию можно не бояться ехать? Думаете, они сами не знают, что к нам можно ехать? Все они прекрасно знают! Какие в России условия в плане жизни.
Россия развивается. Да, у нас не все хорошо, но Россия – прекрасная страна. Каждый может делать все, что хочет, но в рамках закона», – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.
Хартли о возможном возвращении в «Авангард»: «Не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома большой бизнес, связанный с недвижимостью»
########### формулировка, господа. Делайте, что хотите, но есть нюанс.
Вспомнился один из преподов на военке: «Я вам все разрешаю. Разрешаю записывать мои лекции, разрешаю внимательно меня слушать, и разрешаю не прогуливать мои занятия».
А у всех людей, с фамилией, начинающейся на «Те-», какие-то отклонения, похоже.