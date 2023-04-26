Алексей Терещенко: «Россия развивается, это прекрасная страна. Каждый может делать все, что хочет, но в рамках закона»

Алексей Терещенко считает Россию прекрасной страной, которая развивается.

Экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ высказался о возможном возвращении Боба Хартли на пост главного тренера «Авангарда».

«Покажет ли возвращение Боба Хартли, что в Россию можно не бояться ехать? Думаете, они сами не знают, что к нам можно ехать? Все они прекрасно знают! Какие в России условия в плане жизни.

Россия развивается. Да, у нас не все хорошо, но Россия – прекрасная страна. Каждый может делать все, что хочет, но в рамках закона», – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.

Хартли о возможном возвращении в «Авангард»: «Не уверен, что точно смогу приехать в Омск. У меня дома большой бизнес, связанный с недвижимостью»