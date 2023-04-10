Михаил Зислис: «Вариант с назначением Хартли в «Авангард» актуален. Кравца не будет – он не полюбился Крылову»

«Авангард» пытается договориться с Бобом Хартли о возвращении на пост главного тренера команды.

Об этом сообщил журналист .

«Авангард» под руководством Михаила Кравца уступил «Ак Барсу» (1-4 в серии) в финале Восточной конференции в нынешнем сезоне.

«Понятно, что Кравца не будет. Он не полюбился . Был вариант, что его [Кравца] уберут по ходу регулярного чемпионата.

Активно пытались уломать . Я так понимаю, эта история продолжалась. Мне несколько агентов сказали, что этот вариант актуален, но там есть вопросы по помощникам. Я не уверен в том, что будет Хартли.

Ги Буше – одна из кандидатур. Правда, мне сказали, что должны были объявить Вайсфельда, тогда бы объявили , но не объявляют. Объявят ли Ги Буше – я не знаю», – сказал Зислис.