Михаил Зислис: «Вариант с назначением Хартли в «Авангард» актуален. Кравца не будет – он не полюбился Крылову»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд Боб Хартли КХЛ Ги Буше Михаил Зислис Александр Крылов Хоккей

«Авангард» пытается договориться с Бобом Хартли о возвращении на пост главного тренера команды.

Об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

«Авангард» под руководством Михаила Кравца уступил «Ак Барсу» (1-4 в серии) в финале Восточной конференции в нынешнем сезоне.

«Понятно, что Кравца не будет. Он не полюбился Александру Крылову. Был вариант, что его [Кравца] уберут по ходу регулярного чемпионата.

Активно пытались уломать Боба Хартли. Я так понимаю, эта история продолжалась. Мне несколько агентов сказали, что этот вариант актуален, но там есть вопросы по помощникам. Я не уверен в том, что будет Хартли.

Ги Буше – одна из кандидатур. Правда, мне сказали, что должны были объявить Вайсфельда, тогда бы объявили Ги Буше, но Леонида Вайсфельда не объявляют. Объявят ли Ги Буше – я не знаю», – сказал Зислис.

3 комментария

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Банзай
Какая связь между Вайсфельдом и Ги Буше?
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Seraf
Вайсфельд в Авангарде? Ну конечно))
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Огюст
Ну не знаешь ,так чего гадаешь ,да же не на кофейной гуще !
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