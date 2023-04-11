Рашид Хабибулин о том, что Ги Буше может возглавить «Авангард»: «Не знаю, с какой целью сделан этот вброс. Я бы хотел, чтобы Кравец остался»

Генменеджер «Авангарда» назвал вбросом информацию о том, что Ги Буше может возглавить клуб.

«Открыл СМИ и прочитал про это. Если бы что-то было, то я хотя бы об этом знал. Но я первый раз слышу о Ги Буше. Не знаю, откуда появилась эта фамилия. Не знаю, с какой целью был сделан этот вброс.

Что касается , то он работает в академии. У него работа по своему контракту.

О какой неопределенности с главным тренером идет речь? Всего два дня с окончания сезона для нас прошло. Я бы хотел, чтобы Кравец остался и продолжил работать», – сказал генеральный менеджер омского клуба Рашид Хабибулин.

Ги Буше может возглавить «Авангард». Кравец не будет главным тренером («СЭ»)

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