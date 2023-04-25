Кожевников об «Авангарде»: «Шарипзянов для Омска – наше все. Хартли сделал из него ведущего защитника КХЛ. Не стал бы тянуть с подписанием»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Александр Кожевников Корбан Найт Дамир Шарипзянов Рид Буше Арсений Грицюк Хоккей

Александр Кожевников не понимает, почему «Авангард» все еще не продлил Дамира Шарипзянова.

Ранее сообщалось, что капитан омичей просит 80 миллионов рублей в год по новому контракту.

– Не хочу обижать болельщиков «Авангарда», но я опять не понимаю его политики. Чуть ли не на уровень пола зарплат целой команды уже подписан дуэт форвардов БушеНайт, но до сих пор нет контракта у стержневого игрока «Авангарда» – Шарипзянова. Как и Панин, он тоже защитник-капитан, но в самом расцвете сил. Свой парень!

Шарипзянов для Омска – наше все. Это и 25 игровых минут за матч, и первые показатели по полезности, блокам, силовым приемам. Вы знаете мое скептическое отношение к Бобу Хартли, но из Шарипзянова пару лет назад он сделал ведущего защитника КХЛ, лидера команды. На месте Омска взял бы пример с Уфы и не стал бы тянуть с подписанием своего капитана. 

– В «Авангарде» есть интрига и с форвардами, кого из тройки свободных агентов Ткачев – Толчинский – Грицюк в первую очередь сохранили бы вы?

– Для меня главное, чтобы в НХЛ не сорвался молодой Грицюк. Взрывной, яркий форвард, Олимпиада в Пекине показала его потенциал, видел «поклевки». Но пока он играет через матч, не стабильно. Уедет в таком состоянии в НХЛ – рискует потеряться, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

8 комментариев

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зильбер
Всё, он сломался несите нового
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cry
За долгое время, за океаном на Боба Хартли внезапно напала икота...
Это Кожевников, мой старый друг! Вдруг осенило бывшего тренера омского Авангарда.
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Ястреб
Что случилось, кто знает?)
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Антон Фёдоров
В первый раз здравые мысли излагает про Авангард.
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viktorpavlov70
Высказывание Кожевы - разочарование года!!!! Надеюсь это была минутная слабость))))
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вперёд спартак
у Хартли ведущие были Каски и Покка а не Шарипзянов
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Angryslon
Ребят, вы чего, какой Кожева?) Это Игорёшка Ларин балуется журналистикой)))
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