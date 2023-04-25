Кожевников об «Авангарде»: «Шарипзянов для Омска – наше все. Хартли сделал из него ведущего защитника КХЛ. Не стал бы тянуть с подписанием»

Александр Кожевников не понимает, почему «Авангард» все еще не продлил Дамира Шарипзянова.

Ранее сообщалось, что капитан омичей просит 80 миллионов рублей в год по новому контракту.

– Не хочу обижать болельщиков « », но я опять не понимаю его политики. Чуть ли не на уровень пола зарплат целой команды уже подписан дуэт форвардов – , но до сих пор нет контракта у стержневого игрока «Авангарда» – Шарипзянова. Как и Панин, он тоже защитник-капитан, но в самом расцвете сил. Свой парень!

Шарипзянов для Омска – наше все. Это и 25 игровых минут за матч, и первые показатели по полезности, блокам, силовым приемам. Вы знаете мое скептическое отношение к Бобу Хартли, но из пару лет назад он сделал ведущего защитника , лидера команды. На месте Омска взял бы пример с Уфы и не стал бы тянуть с подписанием своего капитана.

– В «Авангарде» есть интрига и с форвардами, кого из тройки свободных агентов Ткачев – Толчинский – Грицюк в первую очередь сохранили бы вы?

– Для меня главное, чтобы в НХЛ не сорвался молодой Грицюк. Взрывной, яркий форвард, Олимпиада в Пекине показала его потенциал, видел «поклевки». Но пока он играет через матч, не стабильно. Уедет в таком состоянии в НХЛ – рискует потеряться, – сказал двукратный олимпийский чемпион.