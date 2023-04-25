«Салават» продлил контракты с Ежовым, Бирюковым и Кулеминым на год

Теги Салават Юлаев Евгений Бирюков Николай Кулемин КХЛ Илья Ежов Хоккей

Илья Ежов, Евгений Бирюков и Николай Кулемин продлили контракты с «Салаватом Юлаевым».

Срок соглашений рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В сезоне-2022/23 вратарь Ежов провел 44 игры в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 1,96. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и отбил 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,14.

Защитник Бирюков в прошедшем сезоне провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 4 (0+4) балла при показателе полезности «-3». В его активе также 6 матчей в плей-офф.

Форвард Кулемин провел 68 игр и отметился 28 (13+15) очками в регулярном чемпионате-2022/23. В плей-офф он забил 1 гол в 5 матчах.

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11 комментариев

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BertNiKK
Понятно. На следующий сезон тоже можно абонемент не покупать и не париться от очередного вылета на ранней стадии плей-офф.
+7
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+7
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SALAVAT
пенсионеры 🤦🏻‍♂️
+3
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+3
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Ramish “Lalkovich” YP
Ладно Ежов, но эта двоица пенсионеров с чего вдруг продлевается? В общем, второй раунд максимум в следующем сезоне...
+3
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+3
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Рустам Рустам
На рынке видимо совсем никого не осталось, или в клубе бабок нет, а эти за еду готовы работать....🤔
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artist777
Лесозаготовка в СЮ продолжается.
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Адильхан Абдусаламов
"Спасибо за сезон!"
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RINAT777
Салават вообще усилятся собирается или нет интересно. С этим составом успеха не будет однозначно. Тимкина продлите еще для полного счастья(((.
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Ильдус Давлетбаев
Тимкина забыли
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Marvel Parker
мдаааа...
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йозе марино
ветераны в каждой команде нужны, а они норм играют, ругать или не ругать эти подписания будем когда узнаем зарплаты)
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Фарит Хайруллин
Ответ Ramish “Lalkovich” YP
Ладно Ежов, но эта двоица пенсионеров с чего вдруг продлевается? В общем, второй раунд максимум в следующем сезоне...
Ежов пропустил две шайбы это непросто так так и его непросто так подписывают он послушный
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