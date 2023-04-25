«Салават» продлил контракты с Ежовым, Бирюковым и Кулеминым на год

Илья Ежов, Евгений Бирюков и Николай Кулемин продлили контракты с «Салаватом Юлаевым».

Срок соглашений рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В сезоне-2022/23 вратарь Ежов провел 44 игры в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 1,96. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и отбил 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,14.

Защитник Бирюков в прошедшем сезоне провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 4 (0+4) балла при показателе полезности «-3». В его активе также 6 матчей в плей-офф.

Форвард Кулемин провел 68 игр и отметился 28 (13+15) очками в регулярном чемпионате-2022/23. В плей-офф он забил 1 гол в 5 матчах.