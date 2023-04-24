Панин о новом контракте с «Салаватом»: «Мне есть что доказывать в Уфе. Прошлый сезон стал неудачным. Каждый должен сделать выводы и исправить ситуацию»

Теги Салават Юлаев болельщики Григорий Панин КХЛ Хоккей

Григорий Панин высказался касательно продления контракта с «Салаватом».

– Вы подписали контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года. Расскажите, почему решили остаться в Уфе на несколько лет после не самого удачного сезона команды?

– Это будет мой седьмой сезон в «Салавате Юлаеве». Уфа стала вторым домом для меня.

Прекрасно понимаем, что прошлый сезон стал неудачным для нас. Каждый должен посмотреть на себя, сделать выводы и исправить ситуацию. У нас хватает мотивации для успешного выступления в следующем сезоне. Надеюсь, желание и результат совпадут и мы выступим гораздо лучше.

– Что вам было важно знать во время переговоров?

– Кто будет главным тренером, какие цели и какой вектор развития. У нас много молодых игроков, они получают свой первый настоящий опыт во взрослом хоккее. Это непростой процесс, но без него молодым пацанам не стать мужиками.

– Есть ли у вас ощущение небольшого долга перед болельщикам? Будто вы многое еще не сказали в Уфе?

– Всегда неприятно проигрывать, особенно в первом раунде. После такого сезона наступает полное опустошение. Но это опыт, через который все должны увидеть свои ошибки. Никто не хочет их повторять.

Мне тоже есть что доказывать в Уфе. Я знаю, что здесь от болельщиков большой спрос, постоянно давление, так как все безумно любят «Салават Юлаев», – сказал капитан «Салавата Юлаева» Панин.

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1 комментарий

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Венер Кучербаев
надеюсь, с такой мотивацией Панин сыграет ещё лучше, чем в этом сезоне!!! и воспитает молодых себе на смену!
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