Владимир Юрзинов-младший: «Я хотел бы вернуться в КХЛ. У меня есть большая мотивация и огромное желание»

Теги Салават Юлаев Сибирь Трактор Владимир Юрзинов-младший КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

– Вы хотели бы вернуться к работе в КХЛ?

– Да, в мои планы не входило не работать в КХЛ.

Конечно, я хотел бы вернуться в КХЛ. Скучаю по работе. У меня есть большая мотивация и огромное желание, – сказал тренер.

В КХЛ Юрзинов-младший тренировал «Салават Юлаев», «Трактор», «Сибирь» и «Куньлунь».

8 комментариев

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Венер Кучербаев
– Вы хотели бы получить миллион долларов?

– Да, в мои планы не входило не получить миллион долларов.

Конечно, я хотел бы получить миллион долларов. Скучаю по моему миллиону. У меня есть большая мотивация и огромное желание ...
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Венер Кучербаев
– Вы хотели бы переспать с Моникой Беллуччи?

– Да, в мои планы не входило не переспать с Моникой Беллуччи.

Конечно, я хотел бы переспать с Моникой Беллуччи. Скучаю по моей малышке Монике. У меня есть большая мотивация и огромное желание...
+5
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+5
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_Абырвалг_
Я насчитал 9 команд только в нашем чемпионате, которые младшой тренировал-тренировал, да не вытренировал.)))
+3
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+3
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Огюст
Наливайте Владимир и выпьем за то ,что бы ваши желания всегда совпадали с вашими возможностями !
+1
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genowayy
А мне нравилось, как при нём играл Салават
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Венер Кучербаев
ничего не имею против Владимира Владимировича, мне тоже нравилось, как при нём играл Салават Юлаев, но только в регулярке, в плей-офф, смутно помнится, как-то безнадёжно проиграли на очень ранних стадиях.

есть ощущение, что мягковат он, и был бы отличным ассистентом либо вторым номером в каком-нибудь тандеме, например, с Олегом Знарком. где Знарок МАТивирует, а ВВЮ тактику раскладывает. или, прости Господи, с Назаровым.

сама заметка выглядит как откровенно рекламная афиша, причём, написанная ботом GPT. можно в шаблон подставлять любые хотелки и грёзы (квартира с видом на Красную Площадь / на Зимний Дворец; вилла на Канарах; любой лакшери автомобиль; килограмм чёрной икры, на худой конец), и тискать "новости" до бесконечности.
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Сергей Орлов
Ответ genowayy
А мне нравилось, как при нём играл Салават
Почти каждый матч дискотека была)
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Сидни Кросби 2
Ответ Венер Кучербаев
ничего не имею против Владимира Владимировича, мне тоже нравилось, как при нём играл Салават Юлаев, но только в регулярке, в плей-офф, смутно помнится, как-то безнадёжно проиграли на очень ранних стадиях. есть ощущение, что мягковат он, и был бы отличным ассистентом либо вторым номером в каком-нибудь тандеме, например, с Олегом Знарком. где Знарок МАТивирует, а ВВЮ тактику раскладывает. или, прости Господи, с Назаровым. сама заметка выглядит как откровенно рекламная афиша, причём, написанная ботом GPT. можно в шаблон подставлять любые хотелки и грёзы (квартира с видом на Красную Площадь / на Зимний Дворец; вилла на Канарах; любой лакшери автомобиль; килограмм чёрной икры, на худой конец), и тискать "новости" до бесконечности.
Ну не хуже вашего Козлова.
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