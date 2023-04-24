Владимир Юрзинов-младший: «Я хотел бы вернуться в КХЛ. У меня есть большая мотивация и огромное желание»
– Вы хотели бы вернуться к работе в КХЛ?
– Да, в мои планы не входило не работать в КХЛ.
Конечно, я хотел бы вернуться в КХЛ. Скучаю по работе. У меня есть большая мотивация и огромное желание, – сказал тренер.
В КХЛ Юрзинов-младший тренировал «Салават Юлаев», «Трактор», «Сибирь» и «Куньлунь».
– Да, в мои планы не входило не получить миллион долларов.
Конечно, я хотел бы получить миллион долларов. Скучаю по моему миллиону. У меня есть большая мотивация и огромное желание ...
– Да, в мои планы не входило не переспать с Моникой Беллуччи.
Конечно, я хотел бы переспать с Моникой Беллуччи. Скучаю по моей малышке Монике. У меня есть большая мотивация и огромное желание...
есть ощущение, что мягковат он, и был бы отличным ассистентом либо вторым номером в каком-нибудь тандеме, например, с Олегом Знарком. где Знарок МАТивирует, а ВВЮ тактику раскладывает. или, прости Господи, с Назаровым.
сама заметка выглядит как откровенно рекламная афиша, причём, написанная ботом GPT. можно в шаблон подставлять любые хотелки и грёзы (квартира с видом на Красную Площадь / на Зимний Дворец; вилла на Канарах; любой лакшери автомобиль; килограмм чёрной икры, на худой конец), и тискать "новости" до бесконечности.