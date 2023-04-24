Владимир Юрзинов-младший: «Я хотел бы вернуться в КХЛ. У меня есть большая мотивация и огромное желание»

– Вы хотели бы вернуться к работе в КХЛ?

– Да, в мои планы не входило не работать в КХЛ.

Конечно, я хотел бы вернуться в КХЛ. Скучаю по работе. У меня есть большая мотивация и огромное желание, – сказал тренер.

В КХЛ Юрзинов-младший тренировал «Салават Юлаев», «Трактор», «Сибирь» и «Куньлунь».