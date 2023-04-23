Маккиннон сделал дубль в 3-м матче с «Сиэтлом». Он 2-й игрок в истории «Колорадо» с 10 играми с 2+ голами в плей-офф

Нэтан Маккиннон сделал дубль в 3-м матче с «Сиэтлом».

Форвард « » был признан первой звездой третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли (6:4, 2-1).

Он забросил свои первые шайбы в текущем розыгрыше. В активе 27-летнего игрока 96 (43+53) очков в 73 играх в плей-офф за карьеру.

в 10-й раз забросил 2+ шайбы в кубковом матче. Он 2-й игрок «Квебека» и «Колорадо» с таким достижением, рекордом владеет (14).

Среди действующих игроков лиги больше таких игр только у Джо Павелски из «Далласа» (12), столько же – у Патриса Бержерона («Бостон», 10), Сидни Кросби («Питтсбург», 10) и Никиты Кучерова («Тампа», 10). У Александра Овечкина («Вашингтон») – 9.