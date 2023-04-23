Маккиннон сделал дубль в 3-м матче с «Сиэтлом». Он 2-й игрок в истории «Колорадо» с 10 играми с 2+ голами в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Колорадо Джо Сакик НХЛ Нэтан Маккиннон Сиэтл Хоккей

Нэтан Маккиннон сделал дубль в 3-м матче с «Сиэтлом».

Форвард «Колорадо» был признан первой звездой третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли (6:4, 2-1). 

Он забросил свои первые шайбы в текущем розыгрыше. В активе 27-летнего игрока 96 (43+53) очков в 73 играх в плей-офф за карьеру. 

Маккиннон в 10-й раз забросил 2+ шайбы в кубковом матче. Он 2-й игрок «Квебека» и «Колорадо» с таким достижением, рекордом владеет Джо Сакик (14). 

Среди действующих игроков лиги больше таких игр только у Джо Павелски из «Далласа» (12), столько же – у Патриса Бержерона («Бостон», 10), Сидни Кросби («Питтсбург», 10) и Никиты Кучерова («Тампа», 10). У Александра Овечкина («Вашингтон») – 9. 

3 комментария

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Антон Якимцев
Клатчер проснулся.
Нефиг было злить его два матча до этого)

Сегодня наконец всё топ трио Avs выдало результат.
+3
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+3
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Алексей Панин
Как же классно он в одной смене двоих обвел, еще и по хребту получил, и ведь не скажешь, что соперники очень слабые, просто посмотрите, на какой скорости он, Макар все делают
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Парвус
Ответ Антон Якимцев
Клатчер проснулся. Нефиг было злить его два матча до этого) Сегодня наконец всё топ трио Avs выдало результат.
Но все равно нервно как-то
0
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