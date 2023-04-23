Маккиннон о «Сиэтле»: «Самый сложный мой первый раунд плей-офф. «Колорадо» должен показывать лучшую игру»

Нэтан Маккиннон считает «Сиэтл» своим самым сложным соперником в первом раунде Кубка Стэнли.

«Эвеланш» обыграли «Кракен» в третьем матче со счетом 6:4 и ведут 2-1 в серии. Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами.

«Это действительно очень хорошая команда. Это самый сложный первый раунд плей-офф, в которых я принимал участие.

В последние несколько лет мы выходили в плей-офф с высоким посевом, у нас не было легких соперников. Но « » – это команда, которая набрала 100 очков в регулярном чемпионате.

Они очень хороши. «Колорадо» должен продолжить показывать лучшую игру, чтобы победить их», – сказал нападающий « ».