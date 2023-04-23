Маккиннон о «Сиэтле»: «Самый сложный мой первый раунд плей-офф. «Колорадо» должен показывать лучшую игру»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Сиэтл Хоккей

Нэтан Маккиннон считает «Сиэтл» своим самым сложным соперником в первом раунде Кубка Стэнли.

«Эвеланш» обыграли «Кракен» в третьем матче со счетом 6:4 и ведут 2-1 в серии. Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами.

«Это действительно очень хорошая команда. Это самый сложный первый раунд плей-офф, в которых я принимал участие.

В последние несколько лет мы выходили в плей-офф с высоким посевом, у нас не было легких соперников. Но «Сиэтл» – это команда, которая набрала 100 очков в регулярном чемпионате.

Они очень хороши. «Колорадо» должен продолжить показывать лучшую игру, чтобы победить их», – сказал нападающий «Колорадо».

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1 комментарий

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j_jms
Давно висит, никто не знает как такое и комментировать-то
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