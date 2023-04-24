Александр Якушев: «Удивляет, как ЦСКА разобрал лидеров «Ак Барса». Не видно Шипачева, в тени Радулов, не так агрессивен Воронков»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Александр Якушев Матч ТВ Дмитрий Воронков Хоккей

Александр Якушев считает, что ЦСКА по классу превосходит «Ак Барс».

ЦСКА ведет 3-1 в серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».

– Как вам ход финала Кубка Гагарина?

– Четвертый матч был достоин уровня финала. Это настоящая игра плей‑офф, практически равные соперники.

И я считаю, что ЦСКА по классу немного превосходит «Ак Барс». Конечно, за Казанью – опыт предыдущих побед, традиции.

Тем не менее, класс есть класс. И в воскресенье это ЦСКА еще раз доказал. Армейцы достойно сыграли и уверенно победили.

Удивляет, как ЦСКА разобрал лидеров «Ак Барса». Не видно Вадима Шипачева, в тень ушел даже Александр Радулов, не так агрессивен Дмитрий Воронков, а ведь эти трое решали в финале Востока с «Авангардом».

Это работа тренерского состава, в первую очередь Сергея Федорова, который имеет богатый опыт игрока в НХЛ.

Конечно, он прошел очень большую школу – не только как хоккеист, но Федоров еще перенял опыт тренерской мысли и работы.

Как построить взаимоотношение с игроками, как нейтрализовывать опасных хоккеистов соперника. И все это теперь Федоров воплощает в жизнь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже

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12 комментариев

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личные рекорды это не хоккей
Шипачева вообще не видно, он играет или просто деньги получает сначала сезона?мертвые души какие то, хоть бы пукнул раз , узнали бы, а так не Вадика и даже зараза его нет
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Олег
Рука Фёдорова и компании
,видна не вооружённым
взглядом...
+1
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dosatuy
Вадика весь сезоне не видать.
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srs
Ответ GoodZilla
Думаю, что игроки АкБарса уже свой максимум показали... Устали (учитывая перелеты на ДВ), да и не сильно замотивированы Билялетдинов вон на пресс-конференциях хохочет))) Не припомню, чтобы Билл когда-либо в ПО был так расслаблен С него никто уже не спросит даже за этот финал - все будут уповаться тем, что он "со дна" команду до финала довел!
С какого дна, с ХК Сочи дошел до финала?
+1
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Кеша
Меня не удивляет нисколько . Игроки ЦСКА гораздо моложе игроков Ак барса и гораздо быстрее. Все логично . Ветераны в долгую не могут играть через «немогу»- силы не безграничны . На одном Радулове или Воронкове серию не выиграть.
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Radik
Команды равные по классу, просто больше повезло ЦСКА, моменты были у обеих команд.
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личные рекорды это не хоккей
Ответ личные рекорды это не хоккей
Шипачева вообще не видно, он играет или просто деньги получает сначала сезона?мертвые души какие то, хоть бы пукнул раз , узнали бы, а так не Вадика и даже зараза его нет
запаха
+1
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Кеша
Ответ личные рекорды это не хоккей
Шипачева вообще не видно, он играет или просто деньги получает сначала сезона?мертвые души какие то, хоть бы пукнул раз , узнали бы, а так не Вадика и даже зараза его нет
Надо сказать, что в серии с Авангардом именно голы Шипачева помогли выиграть серию , которые были победными . А на всю серию элементарно не хватает времени до восстановления - 36 лет или 26 разница существенная . Я думаю Яву барс ждёт омоложение команды .
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marshal .masha
Ответ Кеша
Меня не удивляет нисколько . Игроки ЦСКА гораздо моложе игроков Ак барса и гораздо быстрее. Все логично . Ветераны в долгую не могут играть через «немогу»- силы не безграничны . На одном Радулове или Воронкове серию не выиграть.
Без Воронкова и Радулова Ак Барса не было бы в финале, если и есть вопросы к ним, то минимум, это понятно. А кто ветераны то кроме Шипачева, Радулова? По скорости тоже не видно, что ЦСКА как то быстрее или выглядит свежее
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Олег
Ответ marshal .masha
Без Воронкова и Радулова Ак Барса не было бы в финале, если и есть вопросы к ним, то минимум, это понятно. А кто ветераны то кроме Шипачева, Радулова? По скорости тоже не видно, что ЦСКА как то быстрее или выглядит свежее
Просто у ЦСКА с кардио нагрузками всё нормально. У Казани по хуже.
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