Александр Якушев: «Удивляет, как ЦСКА разобрал лидеров «Ак Барса». Не видно Шипачева, в тени Радулов, не так агрессивен Воронков»

Александр Якушев считает, что ЦСКА по классу превосходит «Ак Барс».

ЦСКА ведет 3-1 в серии финала Кубка Гагарина против « ».

– Как вам ход финала Кубка Гагарина?

– Четвертый матч был достоин уровня финала. Это настоящая игра плей‑офф, практически равные соперники.

И я считаю, что ЦСКА по классу немного превосходит «Ак Барс». Конечно, за Казанью – опыт предыдущих побед, традиции.

Тем не менее, класс есть класс. И в воскресенье это ЦСКА еще раз доказал. Армейцы достойно сыграли и уверенно победили.

Удивляет, как ЦСКА разобрал лидеров «Ак Барса». Не видно , в тень ушел даже , не так агрессивен , а ведь эти трое решали в финале Востока с «Авангардом».

Это работа тренерского состава, в первую очередь Сергея Федорова, который имеет богатый опыт игрока в НХЛ.

Конечно, он прошел очень большую школу – не только как хоккеист, но Федоров еще перенял опыт тренерской мысли и работы.

Как построить взаимоотношение с игроками, как нейтрализовывать опасных хоккеистов соперника. И все это теперь Федоров воплощает в жизнь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже