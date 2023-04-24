Александр Якушев: «Удивляет, как ЦСКА разобрал лидеров «Ак Барса». Не видно Шипачева, в тени Радулов, не так агрессивен Воронков»
Александр Якушев считает, что ЦСКА по классу превосходит «Ак Барс».
ЦСКА ведет 3-1 в серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».
– Как вам ход финала Кубка Гагарина?
– Четвертый матч был достоин уровня финала. Это настоящая игра плей‑офф, практически равные соперники.
И я считаю, что ЦСКА по классу немного превосходит «Ак Барс». Конечно, за Казанью – опыт предыдущих побед, традиции.
Тем не менее, класс есть класс. И в воскресенье это ЦСКА еще раз доказал. Армейцы достойно сыграли и уверенно победили.
Удивляет, как ЦСКА разобрал лидеров «Ак Барса». Не видно Вадима Шипачева, в тень ушел даже Александр Радулов, не так агрессивен Дмитрий Воронков, а ведь эти трое решали в финале Востока с «Авангардом».
Это работа тренерского состава, в первую очередь Сергея Федорова, который имеет богатый опыт игрока в НХЛ.
Конечно, он прошел очень большую школу – не только как хоккеист, но Федоров еще перенял опыт тренерской мысли и работы.
Как построить взаимоотношение с игроками, как нейтрализовывать опасных хоккеистов соперника. И все это теперь Федоров воплощает в жизнь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже
,видна не вооружённым
взглядом...