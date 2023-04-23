Крикунов о финале: «Ак Барс» поинтереснее играет, но где Радулов и все мастеровитые игроки? ЦСКА ничего бы не сделал, будь хорошая реализация»

Теги Ак Барс ЦСКА Владимир Крикунов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов считает, что «Ак Барс» играет интереснее ЦСКА в финале КХЛ.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (2:1, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Меня удивляет эта финальная серия.

Где Радулов? У него в каждом матче есть шансы на голы, но реализации просто нет. Где все мастеровитые игроки «Ак Барса», когда они так нужны? ЦСКА просто всех перекрывает и все.

Самое интересное, что «Ак Барс» поинтереснее играет. Если бы у них была хорошая реализации, то ЦСКА бы не смог ничего сделать.

Думаю, что серия еще не закончена. В Казани «Ак Барс» вернется в борьбу. Не может так не везти всю серию», – сказал бывший главный тренер сборной России.

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже

18 комментариев

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4k7shv9zrw
Ответ Рамис Зарипов
Опять у них Радулов виноват, зато Мистер Лас Вегас трусы возит по льду нормально !!!
Действительно плей офф показал, что не зря всегда говорили что Шипа никакой когда надо из себя доставать
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Vagner01
Этот все ноет!
+8
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Рамис Зарипов
Опять у них Радулов виноват, зато Мистер Лас Вегас трусы возит по льду нормально !!!
+7
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+5
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Костя Кот
говорят Шипачев в Лас-Вегас уехал
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+4
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*BG*
Ответ marshal .masha
У Радулова одно очко за четыре игры ( одна шайба), у Шипачева одно очко(передача). В чем разница?
Радулова на площадке видно. Он бросает по воротам, отдает передачи, бьется, старается, заводит и своих и чужих. Шипачева видно только при игре в большинстве. В этом и разница.
+5
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marshal .masha
Ответ Рамис Зарипов
Опять у них Радулов виноват, зато Мистер Лас Вегас трусы возит по льду нормально !!!
У Радулова одно очко за четыре игры ( одна шайба), у Шипачева одно очко(передача). В чем разница?
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MaaRek
Ответ *BG*
Радулова на площадке видно. Он бросает по воротам, отдает передачи, бьется, старается, заводит и своих и чужих. Шипачева видно только при игре в большинстве. В этом и разница.
Ну старается, бьётся это то что ждут от Лукоянова и Дыняка. Радулов должен решать моменты как и Щипачев. Как это делают Григоренко и Каменев.

Поэтому и такой счёт в серии, у них лидеры решают, у нас стараются
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miniay77
Старый,приди в себя.
+2
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Роман Цурканов
Нытик
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srs
Ответ Костя Кот
говорят Шипачев в Лас-Вегас уехал
А Билялетдинов на матче Айлендерс-Каролина?
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Рустам Давудов
Ответ marshal .masha
У Радулова одно очко за четыре игры ( одна шайба), у Шипачева одно очко(передача). В чем разница?
В страхе
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srs
Ответ marshal .masha
У Радулова одно очко за четыре игры ( одна шайба), у Шипачева одно очко(передача). В чем разница?
Вадя не выступал за СЮ
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dosatuy
При чем здесь интереснее, скажи ещё судьи виноваты.
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Роман Цурканов
Какой вернется
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Рустам Давудов
Крикунов вы смешны))
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mitos
Пока петухи кукурекают курочки зернышки собирают))
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Олег
Мне кажется что Билл,не может донести, свои мысли игрокам. Почему не понятно....
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Рамис Зарипов
Опять у них Радулов виноват, зато Мистер Лас Вегас трусы возит по льду нормально !!!
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