Крикунов о финале: «Ак Барс» поинтереснее играет, но где Радулов и все мастеровитые игроки? ЦСКА ничего бы не сделал, будь хорошая реализация»
Владимир Крикунов считает, что «Ак Барс» играет интереснее ЦСКА в финале КХЛ.
ЦСКА обыграл «Ак Барс» (2:1, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.
«Меня удивляет эта финальная серия.
Где Радулов? У него в каждом матче есть шансы на голы, но реализации просто нет. Где все мастеровитые игроки «Ак Барса», когда они так нужны? ЦСКА просто всех перекрывает и все.
Самое интересное, что «Ак Барс» поинтереснее играет. Если бы у них была хорошая реализации, то ЦСКА бы не смог ничего сделать.
Думаю, что серия еще не закончена. В Казани «Ак Барс» вернется в борьбу. Не может так не везти всю серию», – сказал бывший главный тренер сборной России.
ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже
Поэтому и такой счёт в серии, у них лидеры решают, у нас стараются