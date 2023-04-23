Крикунов о финале: «Ак Барс» поинтереснее играет, но где Радулов и все мастеровитые игроки? ЦСКА ничего бы не сделал, будь хорошая реализация»

Владимир Крикунов считает, что «Ак Барс» играет интереснее ЦСКА в финале КХЛ.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (2:1, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Меня удивляет эта финальная серия.

Где Радулов? У него в каждом матче есть шансы на голы, но реализации просто нет. Где все мастеровитые игроки « », когда они так нужны? просто всех перекрывает и все.

Самое интересное, что «Ак Барс» поинтереснее играет. Если бы у них была хорошая реализации, то ЦСКА бы не смог ничего сделать.

Думаю, что серия еще не закончена. В Казани «Ак Барс» вернется в борьбу. Не может так не везти всю серию», – сказал бывший главный тренер сборной России.

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже