Лучевников об 1-3 в серии с ЦСКА: «Ак Барс» прижат к стенке, некуда отступать. Что‑то не получается, но я верю в ребят»

Хоккеист «Ак Барса» Константин Лучевников высказался о поражении от ЦСКА.

«Ак Барс» уступил ЦСКА (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Скажите как защитник: почему атака ЦСКА ставит перед вами неразрешимые вопросы?

– Как видите, они быстрые, садятся на нас, создают хорошее давление.

– Три поражения подряд. Что вам нужно изменить в этой тенденции?

– Все силы собрать. Нам уже отступать некуда. Мы прижаты к стенке. Играть надо попроще, реализовывать свои моменты.

– Не опускаются ли у вас руки от такой игры ЦСКА?

– О чем вы? Это финал, серия идет до четырех побед. Мы просто должны собрать все здоровье и что осталось – и мы должны добиться успеха.

– Почему тот же Прохор Полтапов так напрягает оборону «Ак Барса», хотя он молодой форвард?

– Полтапов – хороший, быстрый, юркий, техничный нападающий. Тяжело против него играть.

– Куда пропали ваши козыри? Воронков не виден, Радулов.

– Что‑то у нас не получается. Но я верю в своих ребят. Мы руки не опускаем. Думаю, они сейчас возьмут игру на себя, – сказал защитник «Ак Барса».