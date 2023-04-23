Лучевников об 1-3 в серии с ЦСКА: «Ак Барс» прижат к стенке, некуда отступать. Что‑то не получается, но я верю в ребят»
Хоккеист «Ак Барса» Константин Лучевников высказался о поражении от ЦСКА.
«Ак Барс» уступил ЦСКА (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.
– Скажите как защитник: почему атака ЦСКА ставит перед вами неразрешимые вопросы?
– Как видите, они быстрые, садятся на нас, создают хорошее давление.
– Три поражения подряд. Что вам нужно изменить в этой тенденции?
– Все силы собрать. Нам уже отступать некуда. Мы прижаты к стенке. Играть надо попроще, реализовывать свои моменты.
– Не опускаются ли у вас руки от такой игры ЦСКА?
– О чем вы? Это финал, серия идет до четырех побед. Мы просто должны собрать все здоровье и что осталось – и мы должны добиться успеха.
– Почему тот же Прохор Полтапов так напрягает оборону «Ак Барса», хотя он молодой форвард?
– Полтапов – хороший, быстрый, юркий, техничный нападающий. Тяжело против него играть.
– Куда пропали ваши козыри? Воронков не виден, Радулов.
– Что‑то у нас не получается. Но я верю в своих ребят. Мы руки не опускаем. Думаю, они сейчас возьмут игру на себя, – сказал защитник «Ак Барса».
1 комментарий