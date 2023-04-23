Сергей Федоров: «В финале ничего не бывает незаслуженным. Что посеешь, то и пожнешь. «Ак Барс» – упорная команда, с характером»

Сергей Федоров поделился мыслями о победе над «Ак Барсом».

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (2:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина и ведет 3-1 в серии.

– Наших болельщиков – с победой, ребят – с победой.

Сложная игра, соответствует финалу. Скажу, что и у соперника были моменты, и у нас. Оказалось так, что мы забили и потом сыграли по счету.

– Как‑то корректировали задание, с учетом того, что « » нужно отыгрываться в серии?

– Ориентировались на себя. Про соперника было сказано пару слов. У нас есть определенные свои моменты, над которыми мы работаем.

– Сегодня ЦСКА нанес намного больше бросков. Вы акцентировали на этом внимание после прошлого матча.

– По броскам это были общие слова. То, что перебросали, были заряжены на это, просили начинать атаку с броска.

Плей‑офф тем и хорош, что каждая игра начинается с нуля. Мы порадуемся, попереживаем, но завтра у нас рабочий день. В финале ничего не бывает незаслуженным. То, что посеешь, то и пожнешь.

– «Ак Барс» из всех ваших соперников наиболее заряжен на силовую борьбу, здорово прессингует, залезает под кожу. Как вы справляетесь с этим давлением?

– Поэтому они в финале. Все эти качества имеют место быть.

Это упорная команда, команда с характером, мастеровитая. Есть ребята, которые уже поиграли в лиге, есть ребята среднего возраста. С ними непросто, – сказал главный тренер ЦСКА.