Бобровский о матче с «Бостоном»: «Я чувствовал себя хорошо. Это была отличная игра. Мы не выиграли, но серия продолжается»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский поделился эмоциями после матча против «Бостона» (2:6, 1-3 в серии).

Бобровский впервые вышел в стартовом составе «Флориды» в нынешнем плей-офф, отразив 25 из 30 бросков

«Конечно, было приятно там находиться. Я был счастлив. Я чувствовал себя хорошо.

У нас была отличная публика, отличная атмосфера. Это была отличная игра. Это была веселая игра, было здорово там находиться.

К сожалению, мы не выиграли, но серия продолжается», – сказал вратарь «Флориды».

Ошибка Романова добила «Айлендерс», Сорокин и Бобровский пропустили по 5 шайб. Две серии Востока близки к развязке

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1 комментарий

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TBFTT
До 3 периода Бобровский претендовал на лучшего игрока своей команды.
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