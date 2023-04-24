Бобровский о матче с «Бостоном»: «Я чувствовал себя хорошо. Это была отличная игра. Мы не выиграли, но серия продолжается»

Сергей Бобровский поделился эмоциями после матча против «Бостона» (2:6, 1-3 в серии).

Бобровский впервые вышел в стартовом составе «Флориды» в нынешнем плей-офф, отразив 25 из 30 бросков.

«Конечно, было приятно там находиться. Я был счастлив. Я чувствовал себя хорошо.

У нас была отличная публика, отличная атмосфера. Это была отличная игра. Это была веселая игра, было здорово там находиться.

К сожалению, мы не выиграли, но серия продолжается», – сказал вратарь «Флориды».

Ошибка Романова добила «Айлендерс», Сорокин и Бобровский пропустили по 5 шайб. Две серии Востока близки к развязке