Бобровский провел обе игры серии с «Бостоном» в запасе, у Лайона 1-я победа в плей-офф НХЛ
Сергей Бобровский провел обе стартовые игры серии с «Бостоном» (1-1) в запасе.
Сегодня россиянин вновь был резервным вратарем «Флориды» в противостоянии первого раунда Кубка Стэнли.
Ворота «пантерс» во втором матче серии против «Брюинс» (6:3) вновь защищал Алекс Лайон, дебютант плей-офф.
Сегодня 30-летний американец отразил 34 броска из 37, одержав первую победу в турнире.
Лайон стал основным голкипером «Флориды» в концовке регулярного чемпионата, так как Бобровский выбыл из-за болезни, а Спенсер Найт проходит программу помощи игрокам НХЛ.
В 8 завершающих играх регулярки Лайон одержал 6 побед и помог команде выйти в плей-офф.
Бобровский не выходил на лед с 28 марта, завершив выступление в регулярке серией из 3 поражений подряд.
Ныне середняк АХЛ Дриджер явный пример.
сам про это узнал, когда Кучеров всю регулярку пропускал))
В следующем сезоне вернется, надеюсь, на приемлемый уровень.