Бобровский провел обе игры серии с «Бостоном» в запасе, у Лайона 1-я победа в плей-офф НХЛ

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Алекс Лайон Хоккей

Сергей Бобровский провел обе стартовые игры серии с «Бостоном» (1-1) в запасе.

Сегодня россиянин вновь был резервным вратарем «Флориды» в противостоянии первого раунда Кубка Стэнли.

Ворота «пантерс» во втором матче серии против «Брюинс» (6:3) вновь защищал Алекс Лайон, дебютант плей-офф.

Сегодня 30-летний американец отразил 34 броска из 37, одержав первую победу в турнире.

Лайон стал основным голкипером «Флориды» в концовке регулярного чемпионата, так как Бобровский выбыл из-за болезни, а Спенсер Найт проходит программу помощи игрокам НХЛ.

В 8 завершающих играх регулярки Лайон одержал 6 побед и помог команде выйти в плей-офф.

Бобровский не выходил на лед с 28 марта, завершив выступление в регулярке серией из 3 поражений подряд.

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21 комментарий

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Александр Барон
Лайон втащил команду в плей-офф, поэтому играет.
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Марат Адилов
Ответ VintDV
Бобра выкупят. Так Кошкам легче будет.
есть подозрение, что и Бобу будет легче) подпишет контракт на пару лет в разы меньше и будет выдаст неплохие сезоны,в командах, где ему не будут тыкать носом в платежку
+18
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+18
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TR31HK
Зарплату и в запасе платят, контракт работает, и играть не надо
+10
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Why always me?!
Не играл - значит не пропустил)
+4
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Kel.Tu
Ответ Марат Адилов
есть подозрение, что и Бобу будет легче) подпишет контракт на пару лет в разы меньше и будет выдаст неплохие сезоны,в командах, где ему не будут тыкать носом в платежку
в Тампу бэкапом к Васе., там как раз Элиотт завершает карьеру. И переезжать от моря далеко не надо
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TR31HK
Ответ glebgleb
в плей офф не платят же
Это понятно, почему и балуют с отсутствием потолка. Имел ввиду что свою 10 с чем-то вроде за год получит, а в год входит и регулярка, и плов, и межсезонье))
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glebgleb
Ответ TR31HK
Зарплату и в запасе платят, контракт работает, и играть не надо
в плей офф не платят же
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Михаил Черный
Наличие 10-миллионного двукратого везинника за спиной всегда мотивирует.

Ныне середняк АХЛ Дриджер явный пример.
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Jarome
Ответ Al561
Шанс небольшой сыграть в этом ПО еще есть. В следующем сезоне вернется, надеюсь, на приемлемый уровень.
Так мы думаем с момента подписания Боба.
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See what
Это ещё не конец
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Илья През
Ответ never20
Это с чего бы?
потолок зп в плей-офф не учитывается
сам про это узнал, когда Кучеров всю регулярку пропускал))
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Антон Никитин
Ответ Евгений Ермаков
Боб конец сезона провел довольно неплохо
Боб в конце сезона лежал в больничке, а до этого проиграл три раза подряд
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Евгений Ермаков
Ответ Антон Никитин
Что странного? Играет тот кто тащит? Лайон концовку регулярки играл просто героически. С чего вдруг его на лавку сажать ради Бобра, который пускает буквально все, что летит даже мимо створа?
Боб конец сезона провел довольно неплохо
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Антон Никитин
Ответ Евгений Ермаков
Странный выбор ТШ
Что странного? Играет тот кто тащит? Лайон концовку регулярки играл просто героически. С чего вдруг его на лавку сажать ради Бобра, который пускает буквально все, что летит даже мимо створа?
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Белый офицер
Провел игры на своем месте. С Серожой так и плей-офф не было бы. Так что Лайону отыграть все игры и ехать назад в АХЛ. Это его уровень.
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Al561
Шанс небольшой сыграть в этом ПО еще есть.
В следующем сезоне вернется, надеюсь, на приемлемый уровень.
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Сергей Югай
У боба шоколад…
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Сергей Югай
У боба шоколад…
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