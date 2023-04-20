Бобровский провел обе игры серии с «Бостоном» в запасе, у Лайона 1-я победа в плей-офф НХЛ

провел обе стартовые игры серии с « » (1-1) в запасе.

Сегодня россиянин вновь был резервным вратарем «Флориды» в противостоянии первого раунда Кубка Стэнли.

Ворота «пантерс» во втором матче серии против «Брюинс» (6:3) вновь защищал , дебютант плей-офф.

Сегодня 30-летний американец отразил 34 броска из 37, одержав первую победу в турнире.

Лайон стал основным голкипером «Флориды» в концовке регулярного чемпионата, так как Бобровский выбыл из-за болезни, а Спенсер Найт проходит программу помощи игрокам .

В 8 завершающих играх регулярки Лайон одержал 6 побед и помог команде выйти в плей-офф.

Бобровский не выходил на лед с 28 марта, завершив выступление в регулярке серией из 3 поражений подряд.