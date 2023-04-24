Два клуба Востока проявляют интерес к Хохлачеву. Игрока не устраивают условия контракта со «Спартаком» (Михаил Зислис)

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Александр Хохлачев Михаил Зислис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Два клуба Востока проявляют интерес к Александру Хохлачеву.

Об этом сообщил Михаил Зислис.

«Два клуба из Восточной конференции проявляют серьезный интерес к лидеру «Спартака» Александру Хохлачеву. В нынешнем сезоне он установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 55 очков в 65 матчах.

Игрока не устраивают условия нынешнего контракта, в котором личные бонусы привязаны к попаданию команды в плей-офф. Клуб на пересмотр соглашения идти не собирается и, как и ожидалось, просит за свою главную звезду астрономическую компенсацию.

Прогноз на развитие ситуации дать не могу. «Спартак» – непредсказуемая организация», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

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6 комментариев

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omsk1716
В Авангард вместо Ткачева(Толчинского)
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araziz09
Провиденс и Сирак юз
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Rudenzik
Ответ omsk1716
В Авангард вместо Ткачева(Толчинского)
У него контракт, Авангарду придётся предложить равноценный обмен, например Грицюка, не меньше
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Святогор
если руководство не может предложить хороший контракт для нашей звезде,то пора разгонять этих кабинетных жаб,уже совсем клуб развалили
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вперёд спартак
может пора почистить руководство, сколько можно терпеть?
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