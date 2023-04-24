Два клуба Востока проявляют интерес к Хохлачеву. Игрока не устраивают условия контракта со «Спартаком» (Михаил Зислис)

Два клуба Востока проявляют интерес к Александру Хохлачеву.

Об этом сообщил .

«Два клуба из Восточной конференции проявляют серьезный интерес к лидеру « » . В нынешнем сезоне он установил личный рекорд результативности в , набрав 55 очков в 65 матчах.

Игрока не устраивают условия нынешнего контракта, в котором личные бонусы привязаны к попаданию команды в плей-офф. Клуб на пересмотр соглашения идти не собирается и, как и ожидалось, просит за свою главную звезду астрономическую компенсацию.

Прогноз на развитие ситуации дать не могу. «Спартак» – непредсказуемая организация», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.