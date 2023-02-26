Александр Хохлачев: «Сезон «Спартака» провальный, но равнодушных не было. Были отрезки, когда игра получалась, но потом опять все терялось»

Теги Спартак КХЛ Александр Хохлачев ТАСС Хоккей

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев оценил завершившийся Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Понятно, что сезон провальный, будем разбираться, на этом жизнь не останавливается. Были отрезки в сезоне, когда у нас получалась игра, действовали хорошо. Мы выдавали хорошие серии, выигрывали. Но потом опять все терялось, тяжело говорить, почему так произошло.

Мы все бились как могли. По ходу сезона не было равнодушных, все бились, но так получилось.

Для меня лично был тоже очень тяжелый чемпионат. Были хорошие матчи, были не очень», – сказал капитан.

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1 комментарий

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Кеша
Один Хохлачев и рубился . Корабли без капитана не ходят . А на мостике у Спартака не было достойного имени Спартака капитана , способного всех сплотить и подчинить одной цели . Я много матчей Спартака посмотрел - не было целостной игры . Надеюсь , с приходом Квартального Спартак обретет другую форму . А от балласта надо избавляться , в том числе и в руководстве .
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