Кожевников о неудачах «Спартака»: «Виновата смена тренеров, и нет забивающих игроков. Все лучшие нападающие в богатых клубах, а «Спартак» – небогатый»

Теги Спартак КХЛ Александр Хохлачев Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников объяснил неудачи «Спартака» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Прежде всего, виновата смена тренеров, которая, конечно, влияет на команду. Может, надо было потерпеть, но были, видимо, какие‑то свои причины. Тут есть вопросы к руководству.

К тому же нет забивающих игроков. Был один [Хохлачев], но он подсел в конце сезона, когда были решающие игры. Все лучшие нападающие в богатых клубах, а «Спартак» – небогатая команда», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

«Спартак» хочет подписать контракт с Квартальновым. Тренер пока не дал окончательное согласие («Матч ТВ»)

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3 комментария

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rename
Ни слова про Жамнова....
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Сергей Крижанов
Ещё один спец..., что Витязь богаче намного или Нижний... просто руководство порядочное
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крок 58
Саш, ну это очевидные вещи… - тренер-игроки-бабло…))
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