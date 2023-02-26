Кожевников о неудачах «Спартака»: «Виновата смена тренеров, и нет забивающих игроков. Все лучшие нападающие в богатых клубах, а «Спартак» – небогатый»

объяснил неудачи « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Прежде всего, виновата смена тренеров, которая, конечно, влияет на команду. Может, надо было потерпеть, но были, видимо, какие‑то свои причины. Тут есть вопросы к руководству.

К тому же нет забивающих игроков. Был один [ ], но он подсел в конце сезона, когда были решающие игры. Все лучшие нападающие в богатых клубах, а «Спартак» – небогатая команда», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

«Спартак» хочет подписать контракт с Квартальновым. Тренер пока не дал окончательное согласие («Матч ТВ»)