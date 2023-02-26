Кожевников о неудачах «Спартака»: «Виновата смена тренеров, и нет забивающих игроков. Все лучшие нападающие в богатых клубах, а «Спартак» – небогатый»
Александр Кожевников объяснил неудачи «Спартака» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Прежде всего, виновата смена тренеров, которая, конечно, влияет на команду. Может, надо было потерпеть, но были, видимо, какие‑то свои причины. Тут есть вопросы к руководству.
К тому же нет забивающих игроков. Был один [Хохлачев], но он подсел в конце сезона, когда были решающие игры. Все лучшие нападающие в богатых клубах, а «Спартак» – небогатая команда», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
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